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У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель

У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель - 09.04.2024, ПРАЙМ

У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель

ЕС не сможет в обозримом будущем создать общую армию, так как его страны-члены по-прежнему желают сохранить национальный суверенитет в обороне, заявил во... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:41+0300

2024-04-09T11:41+0300

2024-04-09T11:42+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. ЕС не сможет в обозримом будущем создать общую армию, так как его страны-члены по-прежнему желают сохранить национальный суверенитет в обороне, заявил во вторник в ходе выступления на международном форуме в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель, который также отвечает в Еврокомиссии за вопросы обороны и безопасности. "Государства — это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику", — пояснил он. По словам Борреля, что многие лидеры стран ЕС предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов. По мнению Борреля, государства не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, "но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало". Он отметил наличие огромного потенциала для сотрудничества между странами-членами в сфере обороны, а также опасений и стремления обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве. Позитивным примером глава евродипломатии считает создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.

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ес, армия, жозеп боррель