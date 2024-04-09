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В Австралии призвали направить Киеву несколько миллиардов активов России - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Австралии призвали направить Киеву несколько миллиардов активов России
В Австралии призвали направить Киеву несколько миллиардов активов России - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Австралии призвали направить Киеву несколько миллиардов активов России
Группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала федеральное правительство направить на финансовую поддержку Украины... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:28+0300
2024-04-09T11:28+0300
австралия
замороженные российские активы
новости
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала федеральное правительство направить на финансовую поддержку Украины девять миллиардов долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, пишет австралийская газета Sydney Morning Herald.Согласно изданию, лоббисты направили официальное письмо казначею австралийского правительства, в котором призывают рассмотреть возможности перенаправления этих средств на восстановление и реконструкцию Украины. Они также требуют, чтобы Австралия присоединилась к другим странам в разработке правовых механизмов для использования российских активов."Мы обращаемся с этим призывом, потому что Австралия может превзойти себя без каких-либо затрат для австралийских налогоплательщиков. Девять миллиардов долларов российских активов, находящихся сейчас в Австралии, могут иметь огромное значение для восстановления и реконструкции Украины", - сказано в обдращении.По мнению лоббистов, конфискация в пользу Украины российских активов позволила бы ускорить процес реконструкции украинской инфраструктуры.Тем не менее, в Австралии в анстоящее время не существует внутреннего механизма для ареста замороженных активов, и действующая законодательная база не позволяет правительству конфисковать их или подать заявку на конфискацию.Положение закона о доходах от преступлений не распространяется на активы, замороженные из-за санкций. Согласно австралийскому законодательству, если санкции будут отменены в будущем, владельцам активов должны будут быть возвращены их активы в полном объеме, за вычетом расходов на управление ими в период действия санкций.
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австралия, замороженные российские активы, новости
АВСТРАЛИЯ, замороженные российские активы, Новости
11:28 09.04.2024
 
В Австралии призвали направить Киеву несколько миллиардов активов России

Австралийские лоббисты призвали Канберру направить $9 млрд российских активов на Украину

© fotolia.com / Christopher HoweyСидней
Сидней - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© fotolia.com / Christopher Howey
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала федеральное правительство направить на финансовую поддержку Украины девять миллиардов долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, пишет австралийская газета Sydney Morning Herald.
Согласно изданию, лоббисты направили официальное письмо казначею австралийского правительства, в котором призывают рассмотреть возможности перенаправления этих средств на восстановление и реконструкцию Украины. Они также требуют, чтобы Австралия присоединилась к другим странам в разработке правовых механизмов для использования российских активов.
"Мы обращаемся с этим призывом, потому что Австралия может превзойти себя без каких-либо затрат для австралийских налогоплательщиков. Девять миллиардов долларов российских активов, находящихся сейчас в Австралии, могут иметь огромное значение для восстановления и реконструкции Украины", - сказано в обдращении.
По мнению лоббистов, конфискация в пользу Украины российских активов позволила бы ускорить процес реконструкции украинской инфраструктуры.
Тем не менее, в Австралии в анстоящее время не существует внутреннего механизма для ареста замороженных активов, и действующая законодательная база не позволяет правительству конфисковать их или подать заявку на конфискацию.
Положение закона о доходах от преступлений не распространяется на активы, замороженные из-за санкций. Согласно австралийскому законодательству, если санкции будут отменены в будущем, владельцам активов должны будут быть возвращены их активы в полном объеме, за вычетом расходов на управление ими в период действия санкций.
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АВСТРАЛИЯзамороженные российские активыНовости
 
 
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