https://1prime.ru/20240409/aviatsiya-847212487.html
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:31+0300
2024-04-09T10:31+0300
2024-04-09T11:02+0300
вооружения
россия
истребитель-бомбардировщик су-34
новости
су-34
https://cdnn.1prime.ru/img/82028/69/820286929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8a740e7fe2fc2968239dd531b178632.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание Military Watch Magazine.Согласно изданию, российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, производимых по усовершенствованному стандарту Су-34М. Отмечается, что боевая мощь Су-34М вдвое выше, чем у базового Су-34."Они (Су-34 - прим. ред.) могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем крылатые ракеты, и при этом стоят дешевле, причем могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", - говорится в публикации.Поставка новой партии Су-34 совпала с увеличением производства планирующих бомб, применение которых показало свою эффективность на украинском театре военных действий. Планирующие бомбы позволяют поражать цели с расстояния 70 километров, говорится в статье.В последнюю партию также вошли модифицированные специализированные варианты, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации и разведки. Парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 насчитывает более 120 самолетов, ожидается, что общее число достигнет около 200.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20231009/841927201.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82028/69/820286929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ccf1fafae5641fac01142914202bfe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, истребитель-бомбардировщик су-34, новости, су-34
Вооружения, РОССИЯ, истребитель-бомбардировщик Су-34, Новости, СУ-34
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
MWM: Су-34 доказал свою эффективность при применении планирующих бомб на Украине
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет
издание Military Watch Magazine.
Согласно изданию, российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, производимых по усовершенствованному стандарту Су-34М. Отмечается, что боевая мощь Су-34М вдвое выше, чем у базового Су-34.
"Они (Су-34 - прим. ред.) могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем крылатые ракеты, и при этом стоят дешевле, причем могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", - говорится в публикации.
Поставка новой партии Су-34 совпала с увеличением производства планирующих бомб, применение которых показало свою эффективность на украинском театре военных действий. Планирующие бомбы позволяют поражать цели с расстояния 70 километров, говорится в статье.
В последнюю партию также вошли модифицированные специализированные варианты, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации и разведки. Парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 насчитывает более 120 самолетов, ожидается, что общее число достигнет около 200.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34