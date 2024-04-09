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"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ

"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ

ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:31+0300

2024-04-09T10:31+0300

2024-04-09T11:02+0300

вооружения

россия

истребитель-бомбардировщик су-34

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание Military Watch Magazine.Согласно изданию, российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, производимых по усовершенствованному стандарту Су-34М. Отмечается, что боевая мощь Су-34М вдвое выше, чем у базового Су-34."Они (Су-34 - прим. ред.) могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем крылатые ракеты, и при этом стоят дешевле, причем могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", - говорится в публикации.Поставка новой партии Су-34 совпала с увеличением производства планирующих бомб, применение которых показало свою эффективность на украинском театре военных действий. Планирующие бомбы позволяют поражать цели с расстояния 70 километров, говорится в статье.В последнюю партию также вошли модифицированные специализированные варианты, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации и разведки. Парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 насчитывает более 120 самолетов, ожидается, что общее число достигнет около 200.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, истребитель-бомбардировщик су-34, новости, су-34