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"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:31+0300
2024-04-09T11:02+0300
вооружения
россия
истребитель-бомбардировщик су-34
новости
су-34
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание Military Watch Magazine.Согласно изданию, российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, производимых по усовершенствованному стандарту Су-34М. Отмечается, что боевая мощь Су-34М вдвое выше, чем у базового Су-34."Они (Су-34 - прим. ред.) могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем крылатые ракеты, и при этом стоят дешевле, причем могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", - говорится в публикации.Поставка новой партии Су-34 совпала с увеличением производства планирующих бомб, применение которых показало свою эффективность на украинском театре военных действий. Планирующие бомбы позволяют поражать цели с расстояния 70 километров, говорится в статье.В последнюю партию также вошли модифицированные специализированные варианты, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации и разведки. Парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 насчитывает более 120 самолетов, ожидается, что общее число достигнет около 200.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, истребитель-бомбардировщик су-34, новости, су-34
Вооружения, РОССИЯ, истребитель-бомбардировщик Су-34, Новости, СУ-34
10:31 09.04.2024 (обновлено: 11:02 09.04.2024)
 
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ

MWM: Су-34 доказал свою эффективность при применении планирующих бомб на Украине

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Российская боевая авиация на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
*Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, доказавших свою эффективность в зоне СВО при применении планирующих бомб, пишет издание Military Watch Magazine.
Согласно изданию, российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, производимых по усовершенствованному стандарту Су-34М. Отмечается, что боевая мощь Су-34М вдвое выше, чем у базового Су-34.
"Они (Су-34 - прим. ред.) могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем крылатые ракеты, и при этом стоят дешевле, причем могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", - говорится в публикации.
Поставка новой партии Су-34 совпала с увеличением производства планирующих бомб, применение которых показало свою эффективность на украинском театре военных действий. Планирующие бомбы позволяют поражать цели с расстояния 70 километров, говорится в статье.
В последнюю партию также вошли модифицированные специализированные варианты, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации и разведки. Парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 насчитывает более 120 самолетов, ожидается, что общее число достигнет около 200.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2023
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