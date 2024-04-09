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ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2024 года
ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2024 года - 09.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2024 года
Банки в России в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:10+0300
2024-04-09T13:10+0300
2024-04-09T13:20+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банки в России в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты сектора по итогам всего года ожидаются либо на уровне 2023 года, либо немногим более, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова рамках форума "Банки. Трансформация. Экономика. 3.0"."Если говорить о первом квартале этого года…, предварительно мы можем сказать, что цифра будет ориентировочна близка к той цифре, которую показал банковский сектор в первом квартале прошлого года", - сказала она."Мы ожидаем, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более", - добавила Полякова, прокомментировав прогноз на 2024 год.
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россия, банки, прибыль, новости
Банк России, РОССИЯ, Банки, прибыль, Новости
ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2024 года
ЦБ: прибыль банков РФ по итогам 2024 года будет на уровне или немногим более 2023 года
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банки в России в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты сектора по итогам всего года ожидаются либо на уровне 2023 года, либо немногим более, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова рамках форума "Банки. Трансформация. Экономика. 3.0".
"Если говорить о первом квартале этого года…, предварительно мы можем сказать, что цифра будет ориентировочна близка к той цифре, которую показал банковский сектор в первом квартале прошлого года", - сказала она.
"Мы ожидаем, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более", - добавила Полякова, прокомментировав прогноз на 2024 год.