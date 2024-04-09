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Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет - 09.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240409/bankrotstva-847206166.html
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет - 09.04.2024, ПРАЙМ
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:29+0300
2024-04-09T07:40+0300
экономика
банкротство
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет, передает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательского института Teikoku Databank. Так, 8881 компания начала процесс банкротства в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, что на 30,6% выше показателей 2022 финансового года. В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (около 66 тысяч долларов). Главной причиной столь существенного роста числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, и невозможность возврата долгов по кредитам для многих компаний.
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банкротство
Экономика, банкротство
07:29 09.04.2024 (обновлено: 07:40 09.04.2024)
 
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет

NHK: число банкротств в Японии выросло на 30% и достигло максимума за девять лет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет, передает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательского института Teikoku Databank.
Так, 8881 компания начала процесс банкротства в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, что на 30,6% выше показателей 2022 финансового года.
В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (около 66 тысяч долларов).
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Главной причиной столь существенного роста числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, и невозможность возврата долгов по кредитам для многих компаний.
 
Экономикабанкротство
 
 
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