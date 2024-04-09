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Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет - 09.04.2024, ПРАЙМ
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:29+0300
2024-04-09T07:29+0300
2024-04-09T07:40+0300
экономика
банкротство
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет, передает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательского института Teikoku Databank. Так, 8881 компания начала процесс банкротства в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, что на 30,6% выше показателей 2022 финансового года. В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (около 66 тысяч долларов). Главной причиной столь существенного роста числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, и невозможность возврата долгов по кредитам для многих компаний.
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банкротство
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
NHK: число банкротств в Японии выросло на 30% и достигло максимума за девять лет
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет, передает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательского института Teikoku Databank.
Так, 8881 компания начала процесс банкротства в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, что на 30,6% выше показателей 2022 финансового года.
В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (около 66 тысяч долларов).
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Главной причиной столь существенного роста числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, и невозможность возврата долгов по кредитам для многих компаний.