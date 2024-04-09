https://1prime.ru/20240409/benzin-847232058.html
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина в Россию
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина в Россию - 09.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина в Россию
Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:01+0300
2024-04-09T16:01+0300
2024-04-09T16:02+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал. "Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", - сообщили журналистам в министерстве. Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.
https://1prime.ru/20240403/benzin-847055736.html
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минэнерго рф, россия, бензин, казахстан
Энергетика, Минэнерго РФ, РОССИЯ, Бензин, КАЗАХСТАН
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина в Россию
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина на российский рынок
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал.
"Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", - сообщили журналистам в министерстве.
Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.
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