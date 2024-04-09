https://1prime.ru/20240409/berbok-847216671.html

"Почему Германия терпит?" Анналену Бербок обвинили во вредительстве

"Почему Германия терпит?" Анналену Бербок обвинили во вредительстве - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Почему Германия терпит?" Анналену Бербок обвинили во вредительстве

Объявить войну России, оскорбить главу Китая, а теперь и Израиль — дипломатические ляпы Анналены Бербок становятся все более вопиющими, утверждается в... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:43+0300

2024-04-09T11:43+0300

2024-04-09T11:44+0300

политика

германия

анналена бербок

критика

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Объявить войну России, оскорбить главу Китая, а теперь и Израиль — дипломатические ляпы Анналены Бербок становятся все более вопиющими, утверждается в публикации немецкого издания Tichys Einblick.Как отметил процитированный в статье экс-канцлер Герхард Шредер, заявления Бербок свидетельствуют о недостатке профессионализма.При этом авторы статьи выражают недоумение: "Непонятно, почему Германия терпит такого министра иностранных дел, вредящего репутации страны на мировой арене".Далее в статье перечисляются некоторые "грехи" фрау Бербок: "Сначала она объявляет войну России, затем оскорбляет главу Китая Си Цзиньпина, называя его диктатором. Разумеется, делать можно, что угодно — но не в качестве министра иностранных дел… Теперь настала очередь Израиля, причем нынешнее оскорбление, вероятно, можно считать самым масштабным в череде ляпов в ее политической карьере на сегодняшний день".Что касается Израиля, то глава немецкого МИД недавно заявила в соцсети Х, что жителям Газы сейчас нужен любой пакет помощи, и именно поэтому Германия прилагает усилия для открытия пограничного перехода для доставки помощи."Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок", — подчеркнула Бербок.Эти "чрезвычайно дерзкие" слова главного дипломата Германии издание называет "вопиющим оскорблением Израиля" и делает такое предположение: "Едва ли Бербок на встрече с Аббасом так же потребовала от него: "Больше никаких оправданий для освобождения израильских заложников"."Я думаю, что это чрезвычайно плохое развитие событий — то, как разбивается внешнеполитический фарфор", — прокомментировал ситуацию Шредер. Заявления Бербок — это "вопрос, связанный с профессионализмом, который в настоящее время недостаточно развит в министерстве иностранных дел"."Может быть, Германия с помощью Бербок пытается доказать, что у неё нет кадров для того, чтобы быть великой державой? В конце концов, никто не станет бояться страны, где министром иностранных дел с конца 2021 года является "то ли на четверть, то ли наполовину образованная всезнайка из партии зеленых". И уважать такую Германию тоже никто не будет", - резюмируют авторы материала.

https://1prime.ru/20240330/berbok-846882725.html

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германия, анналена бербок, критика