https://1prime.ru/20240409/boeing-847243237.html
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю - 09.04.2024, ПРАЙМ
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 113 заказов, что в 7,5... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T22:00+0300
2024-04-09T22:00+0300
2024-04-09T22:00+0300
boeing
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 113 заказов, что в 7,5 раз больше показателя февраля в 15 заказов, следует из релиза компании. Всего за первый квартал компания получила 131 заказ. В прошлом месяце Boeing поставил 29 самолетов, увеличив показатель в месячном выражении на 7,4%. В январе-марте количество поставок концерна составило 83 единицы. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://1prime.ru/20240403/samolet-847050558.html
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boeing
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю – до 113 единиц
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 113 заказов, что в 7,5 раз больше показателя февраля в 15 заказов, следует из релиза компании.
Всего за первый квартал компания получила 131 заказ.
В прошлом месяце Boeing поставил 29 самолетов, увеличив показатель в месячном выражении на 7,4%. В январе-марте количество поставок концерна составило 83 единицы.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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