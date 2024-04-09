https://1prime.ru/20240409/borrel-847215850.html

"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны

"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны

Война высокой интенсивности в Европе перестала быть фантазией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:26+0300

2024-04-09T11:26+0300

2024-04-09T11:26+0300

политика

жозеп боррель

ес

украина

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Война высокой интенсивности в Европе перестала быть фантазией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Европейский чиновник 9 апреля, во вторник, выступил на форуме в Брюсселе."Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". - сказал он.По словам Борреля, ЕС нужны средства и "оборонный механизм" для обеспечения военного потенциала региона.Он также поделился, что недавно глава украиснкого МИД Дмитрий Кулеба "отчаянно" выпрашивал семь систем Patriot. Боррель отметил, что ЕС мог бы предоставить такие вооружения, призвав не допустить разрушения Украины.

https://1prime.ru/20240408/es-847182585.html

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жозеп боррель, ес, украина