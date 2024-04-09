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"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны - 09.04.2024, ПРАЙМ
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"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны
"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны
Война высокой интенсивности в Европе перестала быть фантазией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:26+0300
2024-04-09T11:26+0300
политика
жозеп боррель
ес
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Война высокой интенсивности в Европе перестала быть фантазией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Европейский чиновник 9 апреля, во вторник, выступил на форуме в Брюсселе."Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". - сказал он.По словам Борреля, ЕС нужны средства и "оборонный механизм" для обеспечения военного потенциала региона.Он также поделился, что недавно глава украиснкого МИД Дмитрий Кулеба "отчаянно" выпрашивал семь систем Patriot. Боррель отметил, что ЕС мог бы предоставить такие вооружения, призвав не допустить разрушения Украины.
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жозеп боррель, ес, украина
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, УКРАИНА
11:26 09.04.2024
 
"Больше не фантазия". Боррель заявил о возможности интенсивной войны

Боррель заявил, что возможность войны высокой интенсивности – больше не фантазия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Война высокой интенсивности в Европе перестала быть фантазией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Европейский чиновник 9 апреля, во вторник, выступил на форуме в Брюсселе.
"Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого". - сказал он.
По словам Борреля, ЕС нужны средства и "оборонный механизм" для обеспечения военного потенциала региона.
Он также поделился, что недавно глава украиснкого МИД Дмитрий Кулеба "отчаянно" выпрашивал семь систем Patriot. Боррель отметил, что ЕС мог бы предоставить такие вооружения, призвав не допустить разрушения Украины.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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