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Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС

Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС - 09.04.2024, ПРАЙМ

Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС

Европейский союз в ходе выборов летом может столкнуться с "дестабилизирующей деятельностью" России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:57+0300

2024-04-09T11:57+0300

2024-04-09T11:57+0300

политика

жозеп боррель

россия

ес

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в ходе выборов летом может столкнуться с "дестабилизирующей деятельностью" России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Выступая на форуме в Брюсселе, европейский чиновник предупредил о намерении России "проводить дестабилизационную деятельность" в отношении ЕС."Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - пояснил Боррель.6-9 июня 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент. Россия не раз заявляа, что многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран являются голословными.

https://1prime.ru/20240409/severnoemore-847211710.html

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жозеп боррель, россия, ес