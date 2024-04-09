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Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС
Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС - 09.04.2024, ПРАЙМ
Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС
Европейский союз в ходе выборов летом может столкнуться с "дестабилизирующей деятельностью" России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:57+0300
2024-04-09T11:57+0300
2024-04-09T11:57+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в ходе выборов летом может столкнуться с "дестабилизирующей деятельностью" России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Выступая на форуме в Брюсселе, европейский чиновник предупредил о намерении России "проводить дестабилизационную деятельность" в отношении ЕС."Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - пояснил Боррель.6-9 июня 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент. Россия не раз заявляа, что многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран являются голословными.
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жозеп боррель, россия, ес
Политика, Жозеп Боррель, РОССИЯ, ЕС
Боррель обвинил Россию в намерении "вмешаться в выборы" в ЕС
Боррель обвинил РФ в намерении "проводить дестабилизирующую деятельность" на выборах в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в ходе выборов летом может столкнуться с "дестабилизирующей деятельностью" России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на форуме в Брюсселе, европейский чиновник предупредил о намерении России "проводить дестабилизационную деятельность" в отношении ЕС.
"Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - пояснил Боррель.
6-9 июня 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент. Россия не раз заявляа, что многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран являются голословными.
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