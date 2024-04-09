https://1prime.ru/20240409/borrel-847234925.html

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС - 09.04.2024, ПРАЙМ

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

Атаки беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивают риск ядерного инцидента, написал в соцсети Х глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:41+0300

2024-04-09T16:41+0300

2024-04-09T16:41+0300

энергетика

жозеп боррель

дроны

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Атаки беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивают риск ядерного инцидента, написал в соцсети Х глава евродипломатии Жозеп Боррель."Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться", - сказал он.Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщала о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока, 8 апреля - о сбитом над территорией украинском дроне-камикадзе, 9 апреля - об атаке на уникальный тренажерный центр.

https://1prime.ru/20240409/ataka-847234663.html

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жозеп боррель, дроны