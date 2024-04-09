https://1prime.ru/20240409/bremya-847238560.html

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов - 09.04.2024, ПРАЙМ

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов

На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:34+0300

2024-04-09T17:34+0300

2024-04-09T17:34+0300

политика

сша

запад

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", — сказал он. По его словам, обычные американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны". Антонов добавил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и для многих политиков и простых американцев — это главное.

https://1prime.ru/20240409/vpk-847238294.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, запад, поддержка украины