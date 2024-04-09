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На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов - 09.04.2024, ПРАЙМ
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На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов - 09.04.2024, ПРАЙМ
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов
На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:34+0300
2024-04-09T17:34+0300
политика
сша
запад
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", — сказал он. По его словам, обычные американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны". Антонов добавил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и для многих политиков и простых американцев — это главное.
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сша
запад
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сша, запад, поддержка украины
Политика, США, ЗАПАД, поддержка Украины
17:34 09.04.2024
 
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов

Посол Антонов: на Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", — сказал он.
По его словам, обычные американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны".
Антонов добавил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и для многих политиков и простых американцев — это главное.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин
17:25
 
ПолитикаСШАЗАПАДподдержка Украины
 
 
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