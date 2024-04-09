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На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов - 09.04.2024, ПРАЙМ
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов
На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:34+0300
2024-04-09T17:34+0300
2024-04-09T17:34+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", — сказал он. По его словам, обычные американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны". Антонов добавил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и для многих политиков и простых американцев — это главное.
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сша, запад, поддержка украины
Политика, США, ЗАПАД, поддержка Украины
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол Антонов
Посол Антонов: на Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. На Западе возрастает усталость населения от бремени финансирования Киева, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", — сказал он.
По его словам, обычные американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны".
Антонов добавил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и для многих политиков и простых американцев — это главное.
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