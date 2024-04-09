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В Британии признали, что "ни черта" не могут произвести из военной техники
В Британии признали, что "ни черта" не могут произвести из военной техники - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Британии признали, что "ни черта" не могут произвести из военной техники
Великобритания "ни черта" не может произвести из военной техники и поэтому теряет авторитет, заявил в интервью изданию Express британский офицер в отставке Глен | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:14+0300
2024-04-09T15:14+0300
2024-04-09T15:14+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Великобритания "ни черта" не может произвести из военной техники и поэтому теряет авторитет, заявил в интервью изданию Express британский офицер в отставке Глен Грант. "Мы уже теряем авторитет из-за того, что мы просто ни черта не можем произвести (из военной техники — ред.)", — сказал он. Он также отметил, что если Париж отправит войска на Украину, то Лондону придется последовать ее примеру или Британия будет "потеряна как нация". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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Вооружения, БРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ
В Британии признали, что "ни черта" не могут произвести из военной техники
Офицер в отставке Грант: Британия ни черта не может произвести из военной техники
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Великобритания "ни черта" не может произвести из военной техники и поэтому теряет авторитет, заявил в интервью изданию Express британский офицер в отставке Глен Грант.
"Мы уже теряем авторитет из-за того, что мы просто ни черта не можем произвести (из военной техники — ред.)", — сказал он.
Он также отметил, что если Париж отправит войска на Украину, то Лондону придется последовать ее примеру или Британия будет "потеряна как нация".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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