https://1prime.ru/20240409/buterbrodeks-847206871.html
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:06+0300
2024-04-09T08:06+0300
2024-04-09T08:06+0300
экономика
бутербродекс
индекс кофе с бутербродом
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 4,4 пункта и составил 128,7 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 31 марта средний чек снизился по всем позициям: по огурцам - на 12,5% до 161 рубля, по ветчине - на 5,3%, до 196 рублей, по сахару - на 4,8%, до 59 рублей, по кофе - на 3,5%, до 191 рубля, по батону - на 2,5%, до 39 рублей, по сыру - на 1,5%, до 201 рубля, по сливочному маслу - на 0,6%, до 165 рублей. Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 4,4 пункта - до 128,7 пункта.
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бутербродекс, индекс кофе с бутербродом
Экономика, Бутербродекс, индекс кофе с бутербродом
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта, до 128,7 пункта
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 4,4 пункта и составил 128,7 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 16 по 31 марта средний чек снизился по всем позициям: по огурцам - на 12,5% до 161 рубля, по ветчине - на 5,3%, до 196 рублей, по сахару - на 4,8%, до 59 рублей, по кофе - на 3,5%, до 191 рубля, по батону - на 2,5%, до 39 рублей, по сыру - на 1,5%, до 201 рубля, по сливочному маслу - на 0,6%, до 165 рублей.
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 4,4 пункта - до 128,7 пункта.
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