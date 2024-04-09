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МИД Китая запретил НАТО протягивать свои руки в АТР - 09.04.2024, ПРАЙМ
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МИД Китая запретил НАТО протягивать свои руки в АТР
МИД Китая запретил НАТО протягивать свои руки в АТР - 09.04.2024, ПРАЙМ
МИД Китая запретил НАТО протягивать свои руки в АТР
Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:19+0300
2024-04-09T10:20+0300
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.По словам внешнеполитического ведомства Китая, НАТО не стоит протягивать свои руки в АТР. "Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - сказал Ван И.Дипломат подчеркнул, что никакие действия, способствующие конфронтации, не находят отклика в регионе.Ранее он также заметил, что Россия и КНР продолжат выступать против односторонних действий и протекционизма за идущую на благо всем экономическую глобализацию.Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.
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Политика, КИТАЙ, АТР, НАТО, Новости
09:19 09.04.2024 (обновлено: 10:20 09.04.2024)
 
МИД Китая запретил НАТО протягивать свои руки в АТР

Ван И: КНР против блокового противостояния, НАТО не стоит протягивать в АТР свои руки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Канцелярии по иностранным делам Ван И
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.
По словам внешнеполитического ведомства Китая, НАТО не стоит протягивать свои руки в АТР.
"Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - сказал Ван И.
Дипломат подчеркнул, что никакие действия, способствующие конфронтации, не находят отклика в регионе.
Ранее он также заметил, что Россия и КНР продолжат выступать против односторонних действий и протекционизма за идущую на благо всем экономическую глобализацию.
Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.
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