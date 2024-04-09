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Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ
Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ
Компания Google представила новый процессор для работы с центрами обработки данных, также (TPU) для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из релиза... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:21+0300
2024-04-09T16:21+0300
2024-04-09T16:21+0300
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чипы
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Компания Google представила новый процессор для работы с центрами обработки данных, также (TPU) для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из релиза компании. "Сегодня в рамках Next'24 мы делаем важные объявления.., в том числе... о Google Axion, нашем первом пользовательском процессоре на базе Arm, разработанном для центров обработки данных", - говорится в сообщении, опубликованном в рамках конференции Google Cloud Next. "Мы объявляем о начале продаж TPU v5p, нашего самого мощного, адаптируемого и гибкого ИИ-ускорителя для обучения (нейросетей - ред.) и получения выводов", - добавляет Google. Отмечается, что новый процессор Axion обеспечивает на 50% более высокую производительность и на 60% более высокую энергоэффективность по сравнению с аналогичными процессорами текущего поколения. Новый TPU, в свою очередь, как утверждает компания, обладает вычислительной мощностью, в четыре раза превосходящей предыдущие поколения. Компания также объявила о том, что модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro, о выходе которой было объявлено в середине февраля, станет доступна для публичного предварительного просмотра. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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чипы, искусственный интеллект, google
Экономика, чипы, искусственный интеллект, Google
Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ
Google запустила продажи нового поколения тензорных процессоров для работы с ИИ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Компания Google представила новый процессор для работы с центрами обработки данных, также (TPU) для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из релиза компании.
"Сегодня в рамках Next'24 мы делаем важные объявления.., в том числе... о Google Axion, нашем первом пользовательском процессоре на базе Arm, разработанном для центров обработки данных", - говорится в сообщении, опубликованном в рамках конференции Google Cloud Next.
"Мы объявляем о начале продаж TPU v5p, нашего самого мощного, адаптируемого и гибкого ИИ-ускорителя для обучения (нейросетей - ред.) и получения выводов", - добавляет Google.
Отмечается, что новый процессор Axion обеспечивает на 50% более высокую производительность и на 60% более высокую энергоэффективность по сравнению с аналогичными процессорами текущего поколения. Новый TPU, в свою очередь, как утверждает компания, обладает вычислительной мощностью, в четыре раза превосходящей предыдущие поколения.
Компания также объявила о том, что модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro, о выходе которой было объявлено в середине февраля, станет доступна для публичного предварительного просмотра.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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