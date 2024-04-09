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Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ

Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ - 09.04.2024, ПРАЙМ

Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ

Компания Google представила новый процессор для работы с центрами обработки данных, также (TPU) для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из релиза... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:21+0300

2024-04-09T16:21+0300

2024-04-09T16:21+0300

экономика

чипы

искусственный интеллект

google

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Компания Google представила новый процессор для работы с центрами обработки данных, также (TPU) для работы с искусственным интеллектом (ИИ), следует из релиза компании. "Сегодня в рамках Next'24 мы делаем важные объявления.., в том числе... о Google Axion, нашем первом пользовательском процессоре на базе Arm, разработанном для центров обработки данных", - говорится в сообщении, опубликованном в рамках конференции Google Cloud Next. "Мы объявляем о начале продаж TPU v5p, нашего самого мощного, адаптируемого и гибкого ИИ-ускорителя для обучения (нейросетей - ред.) и получения выводов", - добавляет Google. Отмечается, что новый процессор Axion обеспечивает на 50% более высокую производительность и на 60% более высокую энергоэффективность по сравнению с аналогичными процессорами текущего поколения. Новый TPU, в свою очередь, как утверждает компания, обладает вычислительной мощностью, в четыре раза превосходящей предыдущие поколения. Компания также объявила о том, что модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro, о выходе которой было объявлено в середине февраля, станет доступна для публичного предварительного просмотра. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://1prime.ru/20240403/tayvan-847026158.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чипы, искусственный интеллект, google