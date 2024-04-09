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Еще семерых фигурантов дела "Крокуса" внесли в перечень террористов

Еще семерых фигурантов дела "Крокуса" внесли в перечень террористов - 09.04.2024, ПРАЙМ

Еще семерых фигурантов дела "Крокуса" внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в список лиц, причастных к терроризму, говорится на сайте ведомства. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:28+0300

2024-04-09T15:28+0300

2024-04-09T15:52+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в список лиц, причастных к терроризму, говорится на сайте ведомства."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", - сказано в перечне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.Басманный суд 25 марта арестовал еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.29 марта следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела - Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд арестовал Лутфуллои. По словам адвоката, обвиняемый частично признал вину.Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду. по данным Следственного комитета, он за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов".4 апреля ФСБ сообщила, что силовики задержали в москве, Омске и екатеринбурге еще троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту. По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других - переводом средств на покупку оружия.5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мухаммада Зоира Шарипзоду.

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