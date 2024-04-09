https://1prime.ru/20240409/daniya-847210750.html

Отдали все. Датчане крепко пожалели о поставках артиллерии Украине

Отдали все. Датчане крепко пожалели о поставках артиллерии Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ

Отдали все. Датчане крепко пожалели о поставках артиллерии Украине

Оказывая помощь Киеву поставками вооружений датские власти лишили свою страну самоходной артиллерии, сообщил польский портал WP tech. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:57+0300

2024-04-09T09:57+0300

2024-04-09T10:12+0300

вооружения

дания

поддержка украины

артиллерия

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Оказывая помощь Киеву поставками вооружений датские власти лишили свою страну самоходной артиллерии, сообщил польский портал WP tech.Отмечается, что Дания активно участвует в оказании помощи Украине и передача Копенгагеном 19 самоходок CAESAR должна была стать всеобщим примером, но сейчас страна сама получила серьезные оружейные проблемы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые датские наблюдатели и политики считали, что после передачи страна закажет новые артсистемы аналогичного типа, пишет портал. Было принято решение купить израильские самоходные установки ATMOS 2000 от компании Elbit Systems в количестве 19 штук, а также восемь ракетных систем PULS."Жаль, что отдельные чиновники оказались не в состоянии принять решение о покупке системы PULS. Теперь мы рискуем оказаться в значительном минусе, который придется компенсировать из средств, выделенных на оборону страны", — приводит портал слова главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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дания, поддержка украины, артиллерия