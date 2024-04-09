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Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля

Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля - 09.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля

США, скорее всего, не станут выполнять просьбу Израиля о прекращении инвестиций в турецкую экономику и о введении санкций, при этом угроза потери прямых... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:05+0300

2024-04-09T14:05+0300

2024-04-09T14:06+0300

экономика

турция

сша

израиль

экономическое давление

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США, скорее всего, не станут выполнять просьбу Израиля о прекращении инвестиций в турецкую экономику и о введении санкций, при этом угроза потери прямых инвестиций из США для Турции не является критичной, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции. Это стало ответом на решение министерства торговли Турции ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор. "Прямые инвестиции США в турецкую экономику в 2022 году составили 7,6 миллиарда долларов, тогда как в целом прямые иностранные инвестиции в турецкую экономику достигли 192,5 миллиарда долларов. Основной объем прямых иностранных инвестиций приходится на Европу – 140,7 миллиарда долларов. Так что угроза потери американский прямых инвестиций для Турции не является критичной", - считает Осадчий. Эксперт также отметил, что Вашингтон вряд ли окажет санкционное давление на Анкару. "Турция оказывает значительное влияние на ход российско-украинского конфликта. Соответственно, американское давление на Турцию может заставить Эрдогана занять пророссийскую позицию", - объяснил он. Кроме того, по данным эксперта, объемы торговли между Турцией и США относительно невелики. Так, по итогам 2023 года экспорт Турции в США в стоимостном выражении составил 15,5 миллиарда долларов, а импорт Турции из США - 14,7 миллиарда долларов. При этом импорт Турции из России достиг 45 миллиарда долларов, из Китая – 44 миллиарда, а из Германии – 28 миллиарда долларов. "В целом экспорт Турции в 2023 году достиг 255,8 миллиарда долларов, а импорт Турции составил 361,8 миллиарда долларов. Так что торговля с США не является критически важной для Турции", - заключил Осадчий.

https://1prime.ru/20240409/izrail-847216294.html

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турция, сша, израиль, экономическое давление