Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240409/davlenie-847225720.html
Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля
Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля - 09.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля
США, скорее всего, не станут выполнять просьбу Израиля о прекращении инвестиций в турецкую экономику и о введении санкций, при этом угроза потери прямых... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:05+0300
2024-04-09T14:06+0300
экономика
турция
сша
израиль
экономическое давление
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США, скорее всего, не станут выполнять просьбу Израиля о прекращении инвестиций в турецкую экономику и о введении санкций, при этом угроза потери прямых инвестиций из США для Турции не является критичной, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции. Это стало ответом на решение министерства торговли Турции ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор. "Прямые инвестиции США в турецкую экономику в 2022 году составили 7,6 миллиарда долларов, тогда как в целом прямые иностранные инвестиции в турецкую экономику достигли 192,5 миллиарда долларов. Основной объем прямых иностранных инвестиций приходится на Европу – 140,7 миллиарда долларов. Так что угроза потери американский прямых инвестиций для Турции не является критичной", - считает Осадчий. Эксперт также отметил, что Вашингтон вряд ли окажет санкционное давление на Анкару. "Турция оказывает значительное влияние на ход российско-украинского конфликта. Соответственно, американское давление на Турцию может заставить Эрдогана занять пророссийскую позицию", - объяснил он. Кроме того, по данным эксперта, объемы торговли между Турцией и США относительно невелики. Так, по итогам 2023 года экспорт Турции в США в стоимостном выражении составил 15,5 миллиарда долларов, а импорт Турции из США - 14,7 миллиарда долларов. При этом импорт Турции из России достиг 45 миллиарда долларов, из Китая – 44 миллиарда, а из Германии – 28 миллиарда долларов. "В целом экспорт Турции в 2023 году достиг 255,8 миллиарда долларов, а импорт Турции составил 361,8 миллиарда долларов. Так что торговля с США не является критически важной для Турции", - заключил Осадчий.
https://1prime.ru/20240409/izrail-847216294.html
турция
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_9d0abf9a01c3e436265d9785491b1856.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, сша, израиль, экономическое давление
Экономика, ТУРЦИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, экономическое давление
14:05 09.04.2024 (обновлено: 14:06 09.04.2024)
 
Эксперт оценил вероятность давления США на Турцию по просьбе Израиля

Осадчий: США вряд ли окажут серьезное экономическое давление на Турцию по просьбе Израиля

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США, скорее всего, не станут выполнять просьбу Израиля о прекращении инвестиций в турецкую экономику и о введении санкций, при этом угроза потери прямых инвестиций из США для Турции не является критичной, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции. Это стало ответом на решение министерства торговли Турции ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор.
"Прямые инвестиции США в турецкую экономику в 2022 году составили 7,6 миллиарда долларов, тогда как в целом прямые иностранные инвестиции в турецкую экономику достигли 192,5 миллиарда долларов. Основной объем прямых иностранных инвестиций приходится на Европу – 140,7 миллиарда долларов. Так что угроза потери американский прямых инвестиций для Турции не является критичной", - считает Осадчий.
Эксперт также отметил, что Вашингтон вряд ли окажет санкционное давление на Анкару. "Турция оказывает значительное влияние на ход российско-украинского конфликта. Соответственно, американское давление на Турцию может заставить Эрдогана занять пророссийскую позицию", - объяснил он.
Кроме того, по данным эксперта, объемы торговли между Турцией и США относительно невелики. Так, по итогам 2023 года экспорт Турции в США в стоимостном выражении составил 15,5 миллиарда долларов, а импорт Турции из США - 14,7 миллиарда долларов. При этом импорт Турции из России достиг 45 миллиарда долларов, из Китая – 44 миллиарда, а из Германии – 28 миллиарда долларов.
"В целом экспорт Турции в 2023 году достиг 255,8 миллиарда долларов, а импорт Турции составил 361,8 миллиарда долларов. Так что торговля с США не является критически важной для Турции", - заключил Осадчий.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
МИД Израиля заявил об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта
11:36
 
ЭкономикаТУРЦИЯСШАИЗРАИЛЬэкономическое давление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала