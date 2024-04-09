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СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО - 09.04.2024, ПРАЙМ
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СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО
СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО - 09.04.2024, ПРАЙМ
СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО
Следственный комитет России по обращению депутатов возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, указывается в... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:10+0300
2024-04-09T17:17+0300
терроризм
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России по обращению депутатов возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, указывается в Telegram-канале ведомства. Ранее была проведена проверка подозрений по обращению группы депутатов Госдумы, отметил комитет."По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", — сообщается в публикации.Ведомство отмечает, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности украинскую Burisma Holdings, использовались для организации терактов в России и за ее пределами. Целью актов, по данным следствия, было устранение видных общественных и политических деятелей, а также нанесение ущерба.СК также проверяет источники поступления, связи исполнителей и организаторов и движение денег в размере нескольких миллионов долларов.
ПРАЙМ
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4.7
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192
40
Полный комментарий СК по поводу финансирования терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО
комментарий СК по поводу финансирования терроризма должностными лицами США и стран НАТО
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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терроризм, видео
терроризм
СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России по обращению депутатов возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, указывается в Telegram-канале ведомства.
2024-04-09T16:10+0300
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16:10 09.04.2024 (обновлено: 17:17 09.04.2024)
 
СК завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО

СК завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России по обращению депутатов возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, указывается в Telegram-канале ведомства.
Ранее была проведена проверка подозрений по обращению группы депутатов Госдумы, отметил комитет.
"По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", — сообщается в публикации.
Ведомство отмечает, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности украинскую Burisma Holdings, использовались для организации терактов в России и за ее пределами. Целью актов, по данным следствия, было устранение видных общественных и политических деятелей, а также нанесение ущерба.
СК также проверяет источники поступления, связи исполнителей и организаторов и движение денег в размере нескольких миллионов долларов.
 
терроризм
 
 
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