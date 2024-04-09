https://1prime.ru/20240409/deportatsiya-847205502.html

Власти Китая призвали США прекратить депортировать китайцев

Власти Китая призвали США прекратить депортировать китайцев - 09.04.2024, ПРАЙМ

Власти Китая призвали США прекратить депортировать китайцев

Власти Китая призывают Соединенные Штаты прекратить преследовать, допрашивать и депортировать граждан КНР, прибывающих в США , под "предлогом национальной... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T07:04+0300

2024-04-09T07:04+0300

2024-04-09T07:04+0300

политика

сша

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Власти Китая призывают Соединенные Штаты прекратить преследовать, допрашивать и депортировать граждан КНР, прибывающих в США , под "предлогом национальной безопасности". Об этом говорится в заявлении представителя посольства Китая в США, опубликованном на сайте ведомства. В заявлении отмечается, что сотрудники американского пограничного контроля в последние годы постоянно "допрашивали и депортировали" граждан Китая, въезжающих в Соединенные Штаты, в частности, студентов и научных работников. При этом с ссылкой на неполные статистические данные подчеркивается, что с июля 2021 года Соединенные Штаты депортировали около 300 китайских граждан. "Китай призывает США прекратить преследовать китайских граждан, приезжающих в США под предлогом национальной безопасности, прекратить подрывать атмосферу общественной поддержки китайско-американских отношений и прекратить препятствовать дружественному взаимодействию между двумя народами", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, китайское посольство в Соединенных Штатах и генконсульство направили представления в госдепартамент США, совет национальной безопасности и таможенно-пограничную службу на фоне случаев "издевательств" и депортации граждан Китая из Америки. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что Вашингтон ведет переговоры на высоком уровне с Пекином, которые впервые включают в себя возможное соглашение о депортации граждан Китая, незаконно находящихся в Соединенных Штатах.

https://1prime.ru/20240408/china-847172023.html

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сша, депортация