https://1prime.ru/20240409/dtp-847220120.html

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ

На Кутузовском проспекте в Москве во вторник произошло столкновение сразу четырех автомобилей, информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал РИА... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:16+0300

2024-04-09T12:16+0300

2024-04-09T12:16+0300

происшествия

дтп

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/82/840638276_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_64cf1d5f353105295eaf7271a2c371b1.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. На Кутузовском проспекте в Москве во вторник произошло столкновение сразу четырех автомобилей, информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", — заявил он. По его словам, в ликвидации последствий аварии участвуют восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Кутузовский проспект является одной из важнейших магистралей столицы. При трасс является одной из самых скоростных в Москве. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.

https://1prime.ru/20240409/obgon-847215468.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дтп, москва