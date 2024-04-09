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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ
На Кутузовском проспекте в Москве во вторник произошло столкновение сразу четырех автомобилей, информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал РИА... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:16+0300
2024-04-09T12:16+0300
происшествия
дтп
москва
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. На Кутузовском проспекте в Москве во вторник произошло столкновение сразу четырех автомобилей, информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", — заявил он. По его словам, в ликвидации последствий аварии участвуют восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Кутузовский проспект является одной из важнейших магистралей столицы. При трасс является одной из самых скоростных в Москве. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.
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Новости
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дтп, москва
Происшествия, ДТП, МОСКВА
12:16 09.04.2024
 
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщили СМИ

РИА Новости: на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСлужебная машина сотрудника ДПС
Служебная машина сотрудника ДПС - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. На Кутузовском проспекте в Москве во вторник произошло столкновение сразу четырех автомобилей, информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", — заявил он.
По его словам, в ликвидации последствий аварии участвуют восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Кутузовский проспект является одной из важнейших магистралей столицы. При трасс является одной из самых скоростных в Москве. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.
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