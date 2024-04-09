https://1prime.ru/20240409/dtp-847220369.html

Число погибших в ДТП в Рязанской области увеличилось до семи

Число погибших в ДТП в Рязанской области увеличилось до семи - 09.04.2024, ПРАЙМ

Число погибших в ДТП в Рязанской области увеличилось до семи

Число погибших при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области увеличилось до семи, заявило в своем Telegram-кананел УМВД России по... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:21+0300

2024-04-09T12:21+0300

2024-04-09T12:21+0300

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РЯЗАНЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Число погибших при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области увеличилось до семи, заявило в своем Telegram-кананел УМВД России по региону."В ходе разбора и проведения следственных действий на месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области обнаружено тело мужчины – седьмого погибшего на месте происшествия", - говорится в сообщении.Авария произошла на трассе М-5 "Урал" в Шиловском районе. "Камаз" и легковая машина Mazda столкнулись друг с другом, в результате чего водитель и пять пассажиров легкового автомобиля погибли.Водителю грузовика оказали медицинскую помощь. Движение по трассе не было перекрыто. Впоследствии на месте происшествия было обнаружено тело еще одного мужчины, ставшего седьмой жертвой этой аварии.Полиция возбудила уголовное дело по статье по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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