https://1prime.ru/20240409/ekonomika-847229048.html

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин - 09.04.2024, ПРАЙМ

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин

Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:02+0300

2024-04-09T15:02+0300

2024-04-09T15:11+0300

экономика

михаил мишустин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_6f25d8edf2f88f96403a3ff2bea612ac.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты, они видны по динамике ВВП и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах... В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться", - сказал Мишустин на стратсессии о развитии экономики предложения. Он напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, в январе ВВП страны вырос почти на 5%, в феврале - на 7,7%. "Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно. Обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами", - продолжил премьер-министр. По его словам, основой изменений служит создание спроса на новые российские товары и услуги. "Необходимо поддержать такой настрой, руководствуясь прежде всего той программой национального развития, которую изложил президент в своем послании Федеральному собранию - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям", - подчеркнул он. По последним данным Росстата, рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%. В текущем году Минэкономразвития ждет роста экономики не менее чем на 2%.

https://1prime.ru/20240407/runet-847151837.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, россия