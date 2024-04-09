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В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику
В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику - 09.04.2024, ПРАЙМ
В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику
Минпромторг ведет проработку вопроса повышения таможенных пошлин на ввоз в страну электроники. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на письмо... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:42+0300
2024-04-09T14:42+0300
2024-04-09T14:42+0300
экономика
минпромторг
ввозные пошлины
электроника
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минпромторг ведет проработку вопроса повышения таможенных пошлин на ввоз в страну электроники. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на письмо ведомства, которое было направлено профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Получение этого письма подтвердил источник "Ведомостей" в одном из профильных объединений. Отмечается, что письмо было отправлено 29 февраля.По данным издания, в числе получателей есть госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", консорциумы "Вычислительная техника" (АНО "ВТ" объединяет Аквариус", Yadro, Depo и др.), "Телекоммуникационные технологии" (входят "Ростелеком", ГК "Элемент", "Ростех" и др.), "Светотехника", ассоциация предприятий "Электронное машиностроение", и др. В письме их также попросили предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.В министерстве "Ведомостям" сообщили, что сейчас рано говорить "о планах по повышению пошлин — ред.) на конкретную величину". Представитель ведомства пояснил изданию, что вопрос будет прорабатываться совместно с Минэкономразвития и заинтересованными предприятиями. Он также отметил, что увеличение пошлин рассматривается по товарным категориям, в которых есть объем внутреннего производства для покрытия потребностей рынка. "Есть и другие критерии, которые будут рассматриваться комплексно. Но решение по пошлинам пока не принято", — заявили в Минпромторге.
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минпромторг, ввозные пошлины, электроника
Экономика, Минпромторг, ввозные пошлины, электроника
В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику
"Ведомости": Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ.
Минпромторг ведет проработку вопроса повышения таможенных пошлин на ввоз в страну электроники. Об этом сообщило издание "Ведомости"
со ссылкой на письмо ведомства, которое было направлено профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Получение этого письма подтвердил источник "Ведомостей" в одном из профильных объединений. Отмечается, что письмо было отправлено 29 февраля.
По данным издания, в числе получателей есть госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", консорциумы "Вычислительная техника" (АНО "ВТ" объединяет Аквариус", Yadro, Depo и др.), "Телекоммуникационные технологии" (входят "Ростелеком", ГК "Элемент", "Ростех" и др.), "Светотехника", ассоциация предприятий "Электронное машиностроение", и др. В письме их также попросили предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.
В министерстве "Ведомостям" сообщили, что сейчас рано говорить "о планах по повышению пошлин — ред.) на конкретную величину". Представитель ведомства пояснил изданию, что вопрос будет прорабатываться совместно с Минэкономразвития и заинтересованными предприятиями.
Он также отметил, что увеличение пошлин рассматривается по товарным категориям, в которых есть объем внутреннего производства для покрытия потребностей рынка. "Есть и другие критерии, которые будут рассматриваться комплексно. Но решение по пошлинам пока не принято", — заявили в Минпромторге.
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