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В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику

В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику - 09.04.2024, ПРАЙМ

В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику

Минпромторг ведет проработку вопроса повышения таможенных пошлин на ввоз в страну электроники. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на письмо... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:42+0300

2024-04-09T14:42+0300

2024-04-09T14:42+0300

экономика

минпромторг

ввозные пошлины

электроника

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минпромторг ведет проработку вопроса повышения таможенных пошлин на ввоз в страну электроники. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на письмо ведомства, которое было направлено профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Получение этого письма подтвердил источник "Ведомостей" в одном из профильных объединений. Отмечается, что письмо было отправлено 29 февраля.По данным издания, в числе получателей есть госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", консорциумы "Вычислительная техника" (АНО "ВТ" объединяет Аквариус", Yadro, Depo и др.), "Телекоммуникационные технологии" (входят "Ростелеком", ГК "Элемент", "Ростех" и др.), "Светотехника", ассоциация предприятий "Электронное машиностроение", и др. В письме их также попросили предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.В министерстве "Ведомостям" сообщили, что сейчас рано говорить "о планах по повышению пошлин — ред.) на конкретную величину". Представитель ведомства пояснил изданию, что вопрос будет прорабатываться совместно с Минэкономразвития и заинтересованными предприятиями. Он также отметил, что увеличение пошлин рассматривается по товарным категориям, в которых есть объем внутреннего производства для покрытия потребностей рынка. "Есть и другие критерии, которые будут рассматриваться комплексно. Но решение по пошлинам пока не принято", — заявили в Минпромторге.

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минпромторг, ввозные пошлины, электроника