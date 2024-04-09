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В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию
В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:29+0300
2024-04-09T17:29+0300
происшествия
оренбург
наводнение
эвакуация
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. "Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация... Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды!" — написал он в своем Telegram-канале и призвал собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили.В 19.00 в городе прозвучала сирена тревоги, сообщая о том, что паводковая ситуация крайне опаснаПо словам Салмина, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
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оренбург, наводнение, эвакуация
Происшествия, Оренбург, наводнение, эвакуация
17:29 09.04.2024
 
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию

Салмин: в Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
"Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация... Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды!" — написал он в своем Telegram-канале и призвал собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили.
В 19.00 в городе прозвучала сирена тревоги, сообщая о том, что паводковая ситуация крайне опасна
По словам Салмина, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
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ПроисшествияОренбургнаводнениеэвакуация
 
 
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