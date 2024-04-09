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В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию
В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:29+0300
2024-04-09T17:29+0300
2024-04-09T17:29+0300
происшествия
оренбург
наводнение
эвакуация
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. "Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация... Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды!" — написал он в своем Telegram-канале и призвал собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили.В 19.00 в городе прозвучала сирена тревоги, сообщая о том, что паводковая ситуация крайне опаснаПо словам Салмина, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
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оренбург, наводнение, эвакуация
Происшествия, Оренбург, наводнение, эвакуация
В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию
Салмин: в Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, горожанам рекомендуется эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
"Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация... Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды!" — написал он в своем Telegram-канале и призвал собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили.
В 19.00 в городе прозвучала сирена тревоги, сообщая о том, что паводковая ситуация крайне опасна
По словам Салмина, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений