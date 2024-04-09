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В Курганской области объявлена принудительная эвакуация - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Курганской области объявлена принудительная эвакуация
В Курганской области объявлена принудительная эвакуация - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области объявлена принудительная эвакуация
В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию из-за угрозы затопления жилых домов, сообщила глава муниципалитета... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T22:05+0300
2024-04-09T22:07+0300
происшествия
курганская область
эвакуация россиян
паводок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — ПРАЙМ. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию из-за угрозы затопления жилых домов, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова."В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация", — отметила Панкратова в Telegram-канале. Губернатор области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру 9 апреля составляет 912 сантиметров, опасные явления наступают при уровне воды в 1060 сантиметров.Вечером 9 апреля уровень реки Урал превысил критическую отметку на один сантиметр. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться.Правительство региона сообщило о приостановлении плановой госпитализации в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления. По данным властей, приостановка плановой госпитализации необходима из-за того, что в ряде медучреждений организована помощь для маломобильных граждан и тех, кто нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении, а также для того, чтобы в случае необходимости и дальнейшего ухудшения ситуации более оперативно оказывать медпомощь пострадавшим.
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курганская область, эвакуация россиян, паводок
Происшествия, Курганская область, эвакуация россиян, паводок
22:05 09.04.2024 (обновлено: 22:07 09.04.2024)
 
В Курганской области объявлена принудительная эвакуация

Принудительная эвакуация объявлена в Звериноголовском округе Курганской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — ПРАЙМ. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию из-за угрозы затопления жилых домов, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
"В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация", — отметила Панкратова в Telegram-канале.
Губернатор области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру 9 апреля составляет 912 сантиметров, опасные явления наступают при уровне воды в 1060 сантиметров.
Вечером 9 апреля уровень реки Урал превысил критическую отметку на один сантиметр. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться.
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Правительство региона сообщило о приостановлении плановой госпитализации в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления.
По данным властей, приостановка плановой госпитализации необходима из-за того, что в ряде медучреждений организована помощь для маломобильных граждан и тех, кто нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении, а также для того, чтобы в случае необходимости и дальнейшего ухудшения ситуации более оперативно оказывать медпомощь пострадавшим.
 
ПроисшествияКурганская областьэвакуация россиянпаводок
 
 
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