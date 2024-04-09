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Раскрыто, сколько Евросоюз предоставил Украине денег с февраля 2022 года - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько Евросоюз предоставил Украине денег с февраля 2022 года
Раскрыто, сколько Евросоюз предоставил Украине денег с февраля 2022 года - 09.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько Евросоюз предоставил Украине денег с февраля 2022 года
Евросоюз передал Украине более 88 миллиардов евро помощи с февраля 2022 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T20:27+0300
2024-04-09T20:27+0300
политика
ес
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Евросоюз передал Украине более 88 миллиардов евро помощи с февраля 2022 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ес, помощь украине
Политика, ЕС, помощь Украине
20:27 09.04.2024
 
Раскрыто, сколько Евросоюз предоставил Украине денег с февраля 2022 года

Еврокомиссия: Евросоюз предоставил Украине с февраля 2022 года более 88 млрд евро помощи

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Евросоюз передал Украине более 88 миллиардов евро помощи с февраля 2022 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.
По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
#Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров
15:23
 
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