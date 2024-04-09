https://1prime.ru/20240409/fermery-847216397.html

Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы

Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы - 09.04.2024, ПРАЙМ

Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы

Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:40+0300

2024-04-09T11:40+0300

2024-04-09T11:40+0300

украина

польша

новости

фермеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой зерновой рынок, выращивать не зерно, а цветы, фрукты или марихуану. В интервью изданию Politico Лисситса заявил, что "протекционизм не спасет" европейский сельскохозяйственный сектор. "Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия... Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей... Или даже марихуаны", - приводит издание слова экономиста. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240406/protesty-fermerov-847141369.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, новости, фермеры