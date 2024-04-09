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Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы
Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы - 09.04.2024, ПРАЙМ
Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы
Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:40+0300
2024-04-09T11:40+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой зерновой рынок, выращивать не зерно, а цветы, фрукты или марихуану. В интервью изданию Politico Лисситса заявил, что "протекционизм не спасет" европейский сельскохозяйственный сектор. "Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия... Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей... Или даже марихуаны", - приводит издание слова экономиста. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша, новости, фермеры
УКРАИНА, ПОЛЬША, Новости, фермеры
11:40 09.04.2024
 
Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы

На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану вместо пшеницы

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой зерновой рынок, выращивать не зерно, а цветы, фрукты или марихуану.
В интервью изданию Politico Лисситса заявил, что "протекционизм не спасет" европейский сельскохозяйственный сектор.
"Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия... Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей... Или даже марихуаны", - приводит издание слова экономиста.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
*Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
6 апреля, 16:32
 
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