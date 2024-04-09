https://1prime.ru/20240409/fermery-847230578.html
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров
Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:23+0300
2024-04-09T15:23+0300
2024-04-09T15:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Он также призвал продолжать оказывать такую поддержку. "Мы должны продолжать эти рамки господдержки, которые в прошлом были использованы на 10 миллиардов евро в виде госпомощи стран ЕС фермерам, затронутым последствиями этой войны", — сказал он.Войцеховский добавил, что стратегической продовольственной безопасности ЕС в краткосрочной перспективе ничто не угрожает, однако за более долгосрочные перспективы "есть определенные опасения"."Продовольственной безопасности ЕС в более краткосрочной перспективе ничего не угрожаем…. Есть определенные опасения за дальнейший период… это предстоит решать следующей Еврокомиссии и Европарламенту", — заявил он.По словам еврокомиссара, импорт продукции с Украины — "очень чувствительный вопрос", который "сначала был проблемой только отдельных приграничных стран, но теперь стал общеевропейским".
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ес, фермеры
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров
ЕК: страны ЕС уже потратили на поддержку фермеров, пострадавших от Украины, 10 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Он также призвал продолжать оказывать такую поддержку.
"Мы должны продолжать эти рамки господдержки, которые в прошлом были использованы на 10 миллиардов евро в виде госпомощи стран ЕС фермерам, затронутым последствиями этой войны", — сказал он.
Войцеховский добавил, что стратегической продовольственной безопасности ЕС в краткосрочной перспективе ничто не угрожает, однако за более долгосрочные перспективы "есть определенные опасения".
"Продовольственной безопасности ЕС в более краткосрочной перспективе ничего не угрожаем…. Есть определенные опасения за дальнейший период… это предстоит решать следующей Еврокомиссии и Европарламенту", — заявил он.
По словам еврокомиссара, импорт продукции с Украины — "очень чувствительный вопрос", который "сначала был проблемой только отдельных приграничных стран, но теперь стал общеевропейским".
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