https://1prime.ru/20240409/fermery-847230578.html

Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров

Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров - 09.04.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров

Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:23+0300

2024-04-09T15:23+0300

2024-04-09T15:23+0300

экономика

ес

фермеры

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Он также призвал продолжать оказывать такую поддержку. "Мы должны продолжать эти рамки господдержки, которые в прошлом были использованы на 10 миллиардов евро в виде госпомощи стран ЕС фермерам, затронутым последствиями этой войны", — сказал он.Войцеховский добавил, что стратегической продовольственной безопасности ЕС в краткосрочной перспективе ничто не угрожает, однако за более долгосрочные перспективы "есть определенные опасения"."Продовольственной безопасности ЕС в более краткосрочной перспективе ничего не угрожаем…. Есть определенные опасения за дальнейший период… это предстоит решать следующей Еврокомиссии и Европарламенту", — заявил он.По словам еврокомиссара, импорт продукции с Украины — "очень чувствительный вопрос", который "сначала был проблемой только отдельных приграничных стран, но теперь стал общеевропейским".

https://1prime.ru/20240409/fermery-847216397.html

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ес, фермеры