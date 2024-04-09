https://1prime.ru/20240409/finlyandiya-847213241.html
Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте
Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте - 09.04.2024, ПРАЙМ
Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте
Финский экспорт упал на 30% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за четырехнедельной забастовки профсоюзов, сообщает... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:50+0300
2024-04-09T10:50+0300
2024-04-09T10:57+0300
финляндия
экономика
новости
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Финский экспорт упал на 30% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за четырехнедельной забастовки профсоюзов, сообщает Центральная торговая палата Финляндии. "Согласно статистике экспорта торговой палаты, внешнеторговый экспорт в марте сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в пресс-релизе. Забастовка длилась с 11 марта по 7 апреля и значительнее всего затронула работу финских портов, в которых практически остановились грузоперевозки. Профсоюзы заявили о прекращении забастовки, хотя их требования к правительству не были выполнены. "Цифры за март ясно дают понять, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: обрушила его", – приводятся слова генерального директора торговой палаты Юхо Ромакканиеми в пресс-релизе. Ранее торговая палата сообщала, что трудовые акции негативно повлияли на 90% экспортных компаний Финляндии. Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие вопросы. Забастовки проводятся с декабря 2023 года в различных сферах: от детских садов до работы финской промышленности. Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ может приблизиться к двум миллиардам евро, сообщала Конфедерация финской промышленности.
https://1prime.ru/20240408/ukraine-847167882.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, новости, экспорт
ФИНЛЯНДИЯ, Экономика, Новости, экспорт
Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте
Торговая палата Финляндии: экспорт рухнул на 30 процентов из-за забастовок в марте
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Финский экспорт упал на 30% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за четырехнедельной забастовки профсоюзов, сообщает Центральная торговая палата Финляндии.
"Согласно статистике экспорта торговой палаты, внешнеторговый экспорт в марте сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в пресс-релизе.
Забастовка длилась с 11 марта по 7 апреля и значительнее всего затронула работу финских портов, в которых практически остановились грузоперевозки. Профсоюзы заявили о прекращении забастовки, хотя их требования к правительству не были выполнены.
"Цифры за март ясно дают понять, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: обрушила его", – приводятся слова генерального директора торговой палаты Юхо Ромакканиеми в пресс-релизе.
Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
Ранее торговая палата сообщала, что трудовые акции негативно повлияли на 90% экспортных компаний Финляндии.
Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие вопросы. Забастовки проводятся с декабря 2023 года в различных сферах: от детских садов до работы финской промышленности.
Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ может приблизиться к двум миллиардам евро, сообщала Конфедерация финской промышленности.