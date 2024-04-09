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Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте

Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте - 09.04.2024, ПРАЙМ

Финский экспорт рухнул из-за забастовок в марте

Финский экспорт упал на 30% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за четырехнедельной забастовки профсоюзов, сообщает... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:50+0300

2024-04-09T10:50+0300

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Финский экспорт упал на 30% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за четырехнедельной забастовки профсоюзов, сообщает Центральная торговая палата Финляндии. "Согласно статистике экспорта торговой палаты, внешнеторговый экспорт в марте сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в пресс-релизе. Забастовка длилась с 11 марта по 7 апреля и значительнее всего затронула работу финских портов, в которых практически остановились грузоперевозки. Профсоюзы заявили о прекращении забастовки, хотя их требования к правительству не были выполнены. "Цифры за март ясно дают понять, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: обрушила его", – приводятся слова генерального директора торговой палаты Юхо Ромакканиеми в пресс-релизе. Ранее торговая палата сообщала, что трудовые акции негативно повлияли на 90% экспортных компаний Финляндии. Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие вопросы. Забастовки проводятся с декабря 2023 года в различных сферах: от детских садов до работы финской промышленности. Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ может приблизиться к двум миллиардам евро, сообщала Конфедерация финской промышленности.

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финляндия, новости, экспорт