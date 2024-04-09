Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240409/g7-847226682.html
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией
Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:20+0300
2024-04-09T14:20+0300
вооружения
g7
финансы
расходы
россия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg."Новая эпоха глобального перевооружения набирает обороты. Для западных стран, которые уже столкнулись с проблемой неустойчивости государственных финансов, это означает огромные расходы и очень непростые решения", - отмечает издание. По данным Bloomberg, военные эксперты указывают на необходимость увеличить военные бюджеты до четырех процентов ВВП, то есть, США и G7 понадобятся более десяти триллионов долларов. Так, указывает агентство, многим европейским странам придется выбирать между наращиванием объемов заимствований, значительными сокращениями других статей бюджета и увеличением налогов.Однако издание подчеркивает, что Запад вряд ли договорится о таком увеличении расходов на оборону, поскольку даже рост на два процента ВВП вызвал острые дебаты.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240408/vampiry-847185522.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_0d914c552f89b51d8565111fa2d81f7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
g7, финансы, расходы, россия, сво
Вооружения, G7, Финансы, расходы, РОССИЯ, СВО
14:20 09.04.2024
 
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией

Bloomberg: странам G7 потребуется десять триллионов долларов для перевооружения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"Новая эпоха глобального перевооружения набирает обороты. Для западных стран, которые уже столкнулись с проблемой неустойчивости государственных финансов, это означает огромные расходы и очень непростые решения", - отмечает издание.
По данным Bloomberg, военные эксперты указывают на необходимость увеличить военные бюджеты до четырех процентов ВВП, то есть, США и G7 понадобятся более десяти триллионов долларов. Так, указывает агентство, многим европейским странам придется выбирать между наращиванием объемов заимствований, значительными сокращениями других статей бюджета и увеличением налогов.
Однако издание подчеркивает, что Запад вряд ли договорится о таком увеличении расходов на оборону, поскольку даже рост на два процента ВВП вызвал острые дебаты.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Реактивная система залпового огня RM-70 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
Вчера, 13:04
 
ВооруженияG7ФинансырасходыРОССИЯСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала