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Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией
Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:20+0300
2024-04-09T14:20+0300
2024-04-09T14:20+0300
вооружения
g7
финансы
расходы
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg."Новая эпоха глобального перевооружения набирает обороты. Для западных стран, которые уже столкнулись с проблемой неустойчивости государственных финансов, это означает огромные расходы и очень непростые решения", - отмечает издание. По данным Bloomberg, военные эксперты указывают на необходимость увеличить военные бюджеты до четырех процентов ВВП, то есть, США и G7 понадобятся более десяти триллионов долларов. Так, указывает агентство, многим европейским странам придется выбирать между наращиванием объемов заимствований, значительными сокращениями других статей бюджета и увеличением налогов.Однако издание подчеркивает, что Запад вряд ли договорится о таком увеличении расходов на оборону, поскольку даже рост на два процента ВВП вызвал острые дебаты.Полный текст читайте на ИноСМИ
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g7, финансы, расходы, россия, сво
Вооружения, G7, Финансы, расходы, РОССИЯ, СВО
Десять триллионов за десять лет. G7 заплатит за желание воевать с Россией
Bloomberg: странам G7 потребуется десять триллионов долларов для перевооружения
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Странам "Большой семерки" для выполнения планов по перевооружению придется за десять лет выделить более десяти триллионов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg
.
"Новая эпоха глобального перевооружения набирает обороты. Для западных стран, которые уже столкнулись с проблемой неустойчивости государственных финансов, это означает огромные расходы и очень непростые решения", - отмечает издание.
По данным Bloomberg, военные эксперты указывают на необходимость увеличить военные бюджеты до четырех процентов ВВП, то есть, США и G7 понадобятся более десяти триллионов долларов. Так, указывает агентство, многим европейским странам придется выбирать между наращиванием объемов заимствований, значительными сокращениями других статей бюджета и увеличением налогов.
Однако издание подчеркивает, что Запад вряд ли договорится о таком увеличении расходов на оборону, поскольку даже рост на два процента ВВП вызвал острые дебаты.
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