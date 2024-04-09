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Мэр Орска отреагировал на теорию о разрушении дамбы грызунами

Мэр Орска отреагировал на теорию о разрушении дамбы грызунами - 09.04.2024, ПРАЙМ

Мэр Орска отреагировал на теорию о разрушении дамбы грызунами

Причиной разрушения дамбы в Орске является невероятно высокий паводок, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Василий Козупица, комментируя версию о... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:01+0300

2024-04-09T15:01+0300

2024-04-09T15:02+0300

происшествия

оренбургская область

наводнение

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Причиной разрушения дамбы в Орске является невероятно высокий паводок, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Василий Козупица, комментируя версию о том, что причиной разрушения могли стать грызуны. Ранее построивший в 2010 году дамбу генподрядчик АО "Спецстрой" Сергей Комаров заявил в эфире Первого канала, что ее прорвало из-за грызунов. Также в качестве версии он выдвинул человеческий фактор. По его словам, хватило бы двух-трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу. Корреспондент РИА Новости выяснил, что офисы генподрядчика закрыты как в самом Орске, так и в Новотроицке."Причина очевидна — это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году... И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, которые не выдержали никакие сооружения, которые перелил все, что можно, и побил все рекорды... Если говорить о расчете дамбы, этот расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки. того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее", — ответил Козупица на вопрос, рассматривается ли версия разрушения дамбы из-за грызунов. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.

https://1prime.ru/20240409/uscherb-847211878.html

оренбургская область

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оренбургская область, наводнение