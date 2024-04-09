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В ГД заявили, что Россия не будет отгораживаться от глобального интернета
В ГД заявили, что Россия не будет отгораживаться от глобального интернета - 09.04.2024, ПРАЙМ
В ГД заявили, что Россия не будет отгораживаться от глобального интернета
Россия не планирует изолироваться от глобального интернета, но Рунет безопаснее, полагает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:29+0300
2024-04-09T14:29+0300
2024-04-09T14:41+0300
интернет
александр хинштейн
госдума
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Россия не планирует изолироваться от глобального интернета, но Рунет безопаснее, полагает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Он напомнил, что в течение 30 лет Рунет прошел длинный путь в своем развитии.Хинштейн пояснил, что в Рунете контролируется запрещенные сайты и отслеживают мошенников. Он добавил, что область искусственного интеллекта давно ждет законного закрепления."И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", — подытожил депутат в Telegram-канале.
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интернет, александр хинштейн, госдума
интернет, Александр Хинштейн, Госдума
В ГД заявили, что Россия не будет отгораживаться от глобального интернета
Хинштейн: не будем отгораживаться от глобального интернета, Рунет безопасен и суверенен
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Россия не планирует изолироваться от глобального интернета, но Рунет безопаснее, полагает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Он напомнил, что в течение 30 лет Рунет прошел длинный путь в своем развитии.
Хинштейн пояснил, что в Рунете контролируется запрещенные сайты и отслеживают мошенников. Он добавил, что область искусственного интеллекта давно ждет законного закрепления.
"И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", — подытожил депутат в Telegram-канале.
Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете