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Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России - 09.04.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:01+0300
2024-04-09T13:40+0300
банк россии
ипотека
жилье
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского кредитования оказались чуть выше ожиданий - предварительно 3%, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова."Мы видим сейчас уже, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2-2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже", - сказала Полякова, выступая на форуме "Банки. Трансформация. Экономика 3.0"."Что касается сегмента потребительских кредитов, то он растет сейчас пока чуть выше наших ожиданий. По предварительным оценкам, за первый квартал где-то темп роста составит 3%", - добавила она.При этом Полякова выразила уверенность, что темпы роста ипотечного кредитования "в первом квартале как минимум в два раза будут меньше, чем в прошлом году". Она указала основные факторы охлаждения ипотеки: изменение условий господдержки - "те самые льготные программы ипотеки, которые сейчас действуют и пересматривались, и сейчас идет процесс пересмотра, работает соответствующая рабочая группа" - и макропруденциальная политика ЦБ РФ в отношении наиболее рискованной категории кредитов. С учетом этих факторов ипотечный портфель в 2024 году, по оценкам регулятора, может вырасти где-то в диапазоне 7-12%.Рост потребительского кредитования Полякова объяснила "предположительно" ростом потребительской активности, а также "скорее всего, необходимостью брать кредиты для того, чтобы ремонтировать те самые квартиры, которые были куплены в 2023 году на фоне этих рекордных ипотечных выдач". Она отметила, что ожидается, что рынок потребительского кредитования "тоже будет остывать и по году покажет прирост где-то в районе 8-10%".
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ипотека, жилье
Банк России, ипотека, жилье
13:01 09.04.2024 (обновлено: 13:40 09.04.2024)
 
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России

Зампред ЦБ Полянская: темпы роста рынка ипотеки предварительно составили 2-2,5 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского кредитования оказались чуть выше ожиданий - предварительно 3%, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова.
"Мы видим сейчас уже, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2-2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже", - сказала Полякова, выступая на форуме "Банки. Трансформация. Экономика 3.0".
"Что касается сегмента потребительских кредитов, то он растет сейчас пока чуть выше наших ожиданий. По предварительным оценкам, за первый квартал где-то темп роста составит 3%", - добавила она.
При этом Полякова выразила уверенность, что темпы роста ипотечного кредитования "в первом квартале как минимум в два раза будут меньше, чем в прошлом году". Она указала основные факторы охлаждения ипотеки: изменение условий господдержки - "те самые льготные программы ипотеки, которые сейчас действуют и пересматривались, и сейчас идет процесс пересмотра, работает соответствующая рабочая группа" - и макропруденциальная политика ЦБ РФ в отношении наиболее рискованной категории кредитов. С учетом этих факторов ипотечный портфель в 2024 году, по оценкам регулятора, может вырасти где-то в диапазоне 7-12%.
Квартира - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Россиян научили, как заработать на квартирах
Вчера, 16:32
Рост потребительского кредитования Полякова объяснила "предположительно" ростом потребительской активности, а также "скорее всего, необходимостью брать кредиты для того, чтобы ремонтировать те самые квартиры, которые были куплены в 2023 году на фоне этих рекордных ипотечных выдач". Она отметила, что ожидается, что рынок потребительского кредитования "тоже будет остывать и по году покажет прирост где-то в районе 8-10%".
 
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