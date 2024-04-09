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Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России

Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России - 09.04.2024, ПРАЙМ

Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России

ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:01+0300

2024-04-09T13:01+0300

2024-04-09T13:40+0300

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ипотека

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского кредитования оказались чуть выше ожиданий - предварительно 3%, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова."Мы видим сейчас уже, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2-2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже", - сказала Полякова, выступая на форуме "Банки. Трансформация. Экономика 3.0"."Что касается сегмента потребительских кредитов, то он растет сейчас пока чуть выше наших ожиданий. По предварительным оценкам, за первый квартал где-то темп роста составит 3%", - добавила она.При этом Полякова выразила уверенность, что темпы роста ипотечного кредитования "в первом квартале как минимум в два раза будут меньше, чем в прошлом году". Она указала основные факторы охлаждения ипотеки: изменение условий господдержки - "те самые льготные программы ипотеки, которые сейчас действуют и пересматривались, и сейчас идет процесс пересмотра, работает соответствующая рабочая группа" - и макропруденциальная политика ЦБ РФ в отношении наиболее рискованной категории кредитов. С учетом этих факторов ипотечный портфель в 2024 году, по оценкам регулятора, может вырасти где-то в диапазоне 7-12%.Рост потребительского кредитования Полякова объяснила "предположительно" ростом потребительской активности, а также "скорее всего, необходимостью брать кредиты для того, чтобы ремонтировать те самые квартиры, которые были куплены в 2023 году на фоне этих рекордных ипотечных выдач". Она отметила, что ожидается, что рынок потребительского кредитования "тоже будет остывать и по году покажет прирост где-то в районе 8-10%".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, жилье