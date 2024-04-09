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"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн
Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:49+0300
2024-04-09T15:49+0300
2024-04-09T15:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные изменения в ведение войн. Об этом сообщает издание Bloomberg.По данным издания, иранские дроны становятся лучше и незаметнее, способными прорваться через американские защитные системы. Тегеран сумел перенять "старые трюки", которые Россия демонстрировала в зоне СВО, и адаптировать свои технологии под выполнение скрытных маневров."Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти также важно, как обмен технологиями", - приводит агентство слова бывшего американского разведчика Макинниса.В результате в течение последних двух лет значительно возросло производство иранских беспилотников в по меньшей мере пяти государствах от Южной Америки до Центральной Азии, отмечает Bloomberg. Как заключают эксперты, Западу потребуется от десяти лет, чтобы развить технологии, способные противостоять иранским БПЛА.
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иран, дроны
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн
Bloomberg: более совершенные и незаметные иранские БПЛА кардинально меняют ведение войн.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные изменения в ведение войн. Об этом сообщает издание Bloomberg
.
По данным издания, иранские дроны становятся лучше и незаметнее, способными прорваться через американские защитные системы. Тегеран сумел перенять "старые трюки", которые Россия демонстрировала в зоне СВО, и адаптировать свои технологии под выполнение скрытных маневров.
"Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти также важно, как обмен технологиями", - приводит агентство слова бывшего американского разведчика Макинниса.
В результате в течение последних двух лет значительно возросло производство иранских беспилотников в по меньшей мере пяти государствах от Южной Америки до Центральной Азии, отмечает Bloomberg. Как заключают эксперты, Западу потребуется от десяти лет, чтобы развить технологии, способные противостоять иранским БПЛА.
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