Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240409/iran-847231520.html
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн
Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:49+0300
2024-04-09T15:50+0300
вооружения
иран
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные изменения в ведение войн. Об этом сообщает издание Bloomberg.По данным издания, иранские дроны становятся лучше и незаметнее, способными прорваться через американские защитные системы. Тегеран сумел перенять "старые трюки", которые Россия демонстрировала в зоне СВО, и адаптировать свои технологии под выполнение скрытных маневров."Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти также важно, как обмен технологиями", - приводит агентство слова бывшего американского разведчика Макинниса.В результате в течение последних двух лет значительно возросло производство иранских беспилотников в по меньшей мере пяти государствах от Южной Америки до Центральной Азии, отмечает Bloomberg. Как заключают эксперты, Западу потребуется от десяти лет, чтобы развить технологии, способные противостоять иранским БПЛА.
https://1prime.ru/20240403/un-847021873.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, дроны
Вооружения, ИРАН, дроны
15:49 09.04.2024 (обновлено: 15:50 09.04.2024)
 
"Перенял старые трюки". Иран кардинально изменил ведение войн

Bloomberg: более совершенные и незаметные иранские БПЛА кардинально меняют ведение войн.

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© fotolia.com / milosk50
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Страны от Центральной Азии до Южной Америки создают дроны с опорой на иранские технологии, Тегеран и его более совершенные и незаметные БПЛА вносят кардинальные изменения в ведение войн. Об этом сообщает издание Bloomberg.
По данным издания, иранские дроны становятся лучше и незаметнее, способными прорваться через американские защитные системы. Тегеран сумел перенять "старые трюки", которые Россия демонстрировала в зоне СВО, и адаптировать свои технологии под выполнение скрытных маневров.
"Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти также важно, как обмен технологиями", - приводит агентство слова бывшего американского разведчика Макинниса.
В результате в течение последних двух лет значительно возросло производство иранских беспилотников в по меньшей мере пяти государствах от Южной Америки до Центральной Азии, отмечает Bloomberg. Как заключают эксперты, Западу потребуется от десяти лет, чтобы развить технологии, способные противостоять иранским БПЛА.
Флаги России и ООН (Организация Объединенных Наций). - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана
3 апреля, 09:02
 
ВооруженияИРАНдроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала