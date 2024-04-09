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МИД Израиля заявил об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта
МИД Израиля заявил об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта - 09.04.2024, ПРАЙМ
МИД Израиля заявил об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта
Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:36+0300
2024-04-09T11:36+0300
2024-04-09T11:59+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - ПРАЙМ. Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен, так как Анкара в одностороннем порядке нарушила действующие двусторонние торговые соглашения, сообщило министерство иностранных дел Израиля.Ранее во вторник министерство торговли Турции объявило о решении ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор."Министр иностранных дел Исраэль Кац во вторник поручил экономическому отделу министерства иностранных дел подготовить обширный список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в Израиль. Турция в одностороннем порядке нарушает торговые соглашения с Израилем, и Израиль примет все необходимые меры против этого", - говорится в заявлении.Кац в своем заявлении, распространенном министерской пресс-службой, подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "в очередной раз жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки (радикального палестинского движения) ХАМАС"."Израиль не подчинится насилию и шантажу, не будет жаловаться на одностороннее нарушение торговых соглашений, а примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Кроме того, я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов ... и ввести санкции против Турции соответственно", - заявил Кац.
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Политика, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, Новости
МИД Израиля заявил об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта
Израиль подготовит "обширный" список турецких товаров, запрещенных к экспорту в Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - ПРАЙМ. Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен, так как Анкара в одностороннем порядке нарушила действующие двусторонние торговые соглашения, сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Ранее во вторник министерство торговли Турции объявило о решении ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор.
"Министр иностранных дел Исраэль Кац во вторник поручил экономическому отделу министерства иностранных дел подготовить обширный список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в Израиль. Турция в одностороннем порядке нарушает торговые соглашения с Израилем, и Израиль примет все необходимые меры против этого", - говорится в заявлении.
Кац в своем заявлении, распространенном министерской пресс-службой, подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "в очередной раз жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки (радикального палестинского движения) ХАМАС".
"Израиль не подчинится насилию и шантажу, не будет жаловаться на одностороннее нарушение торговых соглашений, а примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Кроме того, я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов ... и ввести санкции против Турции соответственно", - заявил Кац.
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль