Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240409/japan-847233762.html
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг
Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:21+0300
2024-04-09T16:24+0300
япония
вооружение
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели издания предполагают, что это не более, чем авантюризм японского правительства.Отмечается, что Япония приняла решение о радикальном укреплении своего оборонного потенциала в свете угрозы международному порядку, вызванной военным конфликтом на Украине и событиями в Индо-Тихоокеанском регионе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Япония даже не может справиться со своими финансовыми проблемами, поэтому думать, что она сможет потянуть эту программу милитаризации, значит предполагать, что она попытается отвлечься от своих реальных проблем с помощью военного авантюризма. Это выглядит не больно-то привлекательно!" - говорится в одном из комментариев.Япония полностью привержена политике самообороны, но в то же время готова увеличить свой оборонный бюджет до двух процентов ВВП и приобрести потенциал превентивного удара для сдерживания вооруженных нападений.В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами, Япония планирует приобрести наземные ударные ракеты "Томагавк" для укрепления противоракетной обороны и нанесения контрударов в случае нападения."Такая воинственная политика Японии сейсмоопасна!" - написал один из читателей. "Эпический сдвиг"? Просто понакупят много новых дорогих военных игрушек!", - добавил другой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240409/bankrotstva-847206166.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, вооружение, новости
ЯПОНИЯ, вооружение, Новости
16:21 09.04.2024 (обновлено: 16:24 09.04.2024)
 
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг

WP: в оборонной политике Японии произошел "эпический" сдвиг

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели издания предполагают, что это не более, чем авантюризм японского правительства.
Отмечается, что Япония приняла решение о радикальном укреплении своего оборонного потенциала в свете угрозы международному порядку, вызванной военным конфликтом на Украине и событиями в Индо-Тихоокеанском регионе.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Япония даже не может справиться со своими финансовыми проблемами, поэтому думать, что она сможет потянуть эту программу милитаризации, значит предполагать, что она попытается отвлечься от своих реальных проблем с помощью военного авантюризма. Это выглядит не больно-то привлекательно!" - говорится в одном из комментариев.
Япония полностью привержена политике самообороны, но в то же время готова увеличить свой оборонный бюджет до двух процентов ВВП и приобрести потенциал превентивного удара для сдерживания вооруженных нападений.
В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами, Япония планирует приобрести наземные ударные ракеты "Томагавк" для укрепления противоракетной обороны и нанесения контрударов в случае нападения.
"Такая воинственная политика Японии сейсмоопасна!" - написал один из читателей.
"Эпический сдвиг"? Просто понакупят много новых дорогих военных игрушек!", - добавил другой.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Токио - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет
07:29
 
ЯПОНИЯвооружениеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала