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"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг
Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:21+0300
2024-04-09T16:21+0300
2024-04-09T16:24+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели издания предполагают, что это не более, чем авантюризм японского правительства.Отмечается, что Япония приняла решение о радикальном укреплении своего оборонного потенциала в свете угрозы международному порядку, вызванной военным конфликтом на Украине и событиями в Индо-Тихоокеанском регионе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Япония даже не может справиться со своими финансовыми проблемами, поэтому думать, что она сможет потянуть эту программу милитаризации, значит предполагать, что она попытается отвлечься от своих реальных проблем с помощью военного авантюризма. Это выглядит не больно-то привлекательно!" - говорится в одном из комментариев.Япония полностью привержена политике самообороны, но в то же время готова увеличить свой оборонный бюджет до двух процентов ВВП и приобрести потенциал превентивного удара для сдерживания вооруженных нападений.В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами, Япония планирует приобрести наземные ударные ракеты "Томагавк" для укрепления противоракетной обороны и нанесения контрударов в случае нападения."Такая воинственная политика Японии сейсмоопасна!" - написал один из читателей. "Эпический сдвиг"? Просто понакупят много новых дорогих военных игрушек!", - добавил другой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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япония, вооружение, новости
ЯПОНИЯ, вооружение, Новости
"Чисто военный авантюризм". В оборонке Японии произошел эпический сдвиг
WP: в оборонной политике Японии произошел "эпический" сдвиг
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Секретарь Совета безопасности Японии в статье для издания Washington Post написал, что в оборонной политикес страны произошел эпический сдвиг, однако читатели издания предполагают
, что это не более, чем авантюризм японского правительства.
Отмечается, что Япония приняла решение о радикальном укреплении своего оборонного потенциала в свете угрозы международному порядку, вызванной военным конфликтом на Украине и событиями в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Япония даже не может справиться со своими финансовыми проблемами, поэтому думать, что она сможет потянуть эту программу милитаризации, значит предполагать, что она попытается отвлечься от своих реальных проблем с помощью военного авантюризма. Это выглядит не больно-то привлекательно!" - говорится в одном из комментариев.
Япония полностью привержена политике самообороны, но в то же время готова увеличить свой оборонный бюджет до двух процентов ВВП и приобрести потенциал превентивного удара для сдерживания вооруженных нападений.
В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами, Япония планирует приобрести наземные ударные ракеты "Томагавк" для укрепления противоракетной обороны и нанесения контрударов в случае нападения.
"Такая воинственная политика Японии сейсмоопасна!" - написал один из читателей.
"Эпический сдвиг"? Просто понакупят много новых дорогих военных игрушек!", - добавил другой.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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