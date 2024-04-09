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Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей

Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей - 09.04.2024, ПРАЙМ

Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей

Гендиректора "Мелбет" Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сообщил РИА... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T23:35+0300

2024-04-09T23:35+0300

2024-04-09T23:35+0300

хищение средств

мошенничество

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Гендиректора "Мелбет" Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Цаплин."Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 миллионов рублей у Александра Градуленко, бывшего собственника, дважды судимого за организацию азартных игр", — сообщили агентству. Защита пояснила, что Градуленко был судим за незаконную организацию азартных игр, поэтому продал букмекерскую контору в 2016 году. Ляпустин позже купил ее за 90 миллионов на законных основаниях.Градуленко заявил, что Ляпустин незаконно присвоил контору. ГСУ МВД возбудило уголовное дело в отношении Ляпустина по статье мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).Цаплин указал, что подтверждения долга или хищения указанной суммы отсутствуют.Комментариями ГСУ МВД РИА Новости пока не располагает. Ранее Тверской суд Москвы избрал Ляпустину меру пресечения: ему запрещено покидать место жительства ночью и использовать средства связи без крайней необходимости.

https://1prime.ru/20240409/sud-847239113.html

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хищение средств, мошенничество