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Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей
Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей - 09.04.2024, ПРАЙМ
Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей
Гендиректора "Мелбет" Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сообщил РИА... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:35+0300
2024-04-09T23:35+0300
2024-04-09T23:35+0300
хищение средств
мошенничество
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Гендиректора "Мелбет" Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Цаплин."Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 миллионов рублей у Александра Градуленко, бывшего собственника, дважды судимого за организацию азартных игр", — сообщили агентству. Защита пояснила, что Градуленко был судим за незаконную организацию азартных игр, поэтому продал букмекерскую контору в 2016 году. Ляпустин позже купил ее за 90 миллионов на законных основаниях.Градуленко заявил, что Ляпустин незаконно присвоил контору. ГСУ МВД возбудило уголовное дело в отношении Ляпустина по статье мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).Цаплин указал, что подтверждения долга или хищения указанной суммы отсутствуют.Комментариями ГСУ МВД РИА Новости пока не располагает. Ранее Тверской суд Москвы избрал Ляпустину меру пресечения: ему запрещено покидать место жительства ночью и использовать средства связи без крайней необходимости.
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хищение средств, мошенничество
хищение средств, мошенничество
Главу "Мелбет" обвинили в хищении 90 миллионов рублей
Главе "Мелбет" Ляпустину предъявлено обвинение в хищении 90 миллионов рублей
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Гендиректора "Мелбет" Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Цаплин.
"Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 миллионов рублей у Александра Градуленко, бывшего собственника, дважды судимого за организацию азартных игр", — сообщили агентству.
Защита пояснила, что Градуленко был судим за незаконную организацию азартных игр, поэтому продал букмекерскую контору в 2016 году. Ляпустин позже купил ее за 90 миллионов на законных основаниях.
Градуленко заявил, что Ляпустин незаконно присвоил контору. ГСУ МВД возбудило уголовное дело в отношении Ляпустина по статье мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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Цаплин указал, что подтверждения долга или хищения указанной суммы отсутствуют.
Комментариями ГСУ МВД РИА Новости пока не располагает.
Ранее Тверской суд Москвы избрал Ляпустину меру пресечения: ему запрещено покидать место жительства ночью и использовать средства связи без крайней необходимости.