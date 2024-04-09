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В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось
В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось - 09.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось
Количество кибератак в мире увеличилось практически в два раза по сравнению с уровнем до начала пандемии COVID-19, подсчитали в Международном валютном фонде... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:25+0300
2024-04-09T23:25+0300
2024-04-09T23:25+0300
кибератаки
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак в мире увеличилось практически в два раза по сравнению с уровнем до начала пандемии COVID-19, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ). "Число инцидентов в киберпространстве с враждебными намерениями ("кибератаки"), включая кибервымогательства и злонамеренные утечки данных, практически удвоилось по сравнению с периодом до пандемии COVID-19", - указано в докладе организации. По оценкам МВФ, несмотря на наличие "прямых заявленных потерь" от кибератак за период с 2020 года в объеме 28 миллиардов долларов, общая сумма потерь может быть значительно выше. "Общие прямые и непрямые потери от этих инцидентов, вероятнее всего, значительно выше. Оцениваются в диапазоне от 1% до 10% мирового ВВП", - добавили в МВФ, сославшись на оценки сторонних организаций.
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кибератаки
В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось
МВФ: количество кибератак в мире удвоилось по сравнению с уровнем до пандемии
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак в мире увеличилось практически в два раза по сравнению с уровнем до начала пандемии COVID-19, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ).
"Число инцидентов в киберпространстве с враждебными намерениями ("кибератаки"), включая кибервымогательства и злонамеренные утечки данных, практически удвоилось по сравнению с периодом до пандемии COVID-19", - указано в докладе организации.
По оценкам МВФ, несмотря на наличие "прямых заявленных потерь" от кибератак за период с 2020 года в объеме 28 миллиардов долларов, общая сумма потерь может быть значительно выше.
"Общие прямые и непрямые потери от этих инцидентов, вероятнее всего, значительно выше. Оцениваются в диапазоне от 1% до 10% мирового ВВП", - добавили в МВФ, сославшись на оценки сторонних организаций.
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