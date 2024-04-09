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В РФ резко выросло число иностранных компаний, контролируемых россиянами

В РФ резко выросло число иностранных компаний, контролируемых россиянами - 09.04.2024, ПРАЙМ

В РФ резко выросло число иностранных компаний, контролируемых россиянами

По итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, увеличилось рекордным за пять лет темпом — на 21%, до 45,6... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:53+0300

2024-04-09T08:53+0300

2024-04-09T08:53+0300

экономика

россия

кик

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. По итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, увеличилось рекордным за пять лет темпом — на 21%, до 45,6 тысячи. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные презентации Федеральной налоговой службы (ФНС) итогах работы за 2023 год.Контролируемая иностранная компания (КИК) — организация или иностранная структура без образования юрлица, которая не признается российским налоговым резидентом. Ее контролирующим лицом выступает налоговый резидент Российской Федерации - организация или физическое лицо.Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно. Например, в 2021 году их количество выросло на 8%, в пандемическом 2020-м прирост составил 14%.По данным ФНС, подавляющее большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (98%), и только 2% составляют иностранные структуры без образования юрлица. Это могут быть, в частности, трасты, партнерства, фонды, товарищества или другие формы коллективных инвестиций или доверительного управления.За 2022 год уведомления о наличии КИК предоставили, согласно данным налоговиков, свыше 18,3 тысячи налогоплательщиков. Из них 82% являются физические лица. Доля контролирующих иностранные компании российских юрлиц составила, соответственно, 18%. По сравнению с показателями предыдущего года количество уведомивших о КИК выросло на 10%. Таким образом, каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК.

https://1prime.ru/20240401/rezidenty-846910847.html

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россия, кик