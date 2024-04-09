https://1prime.ru/20240409/kitay-847204512.html

В Китае заявили о поддержке развития России под руководством Путина

В Китае заявили о поддержке развития России под руководством Путина - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Китае заявили о поддержке развития России под руководством Путина

Китай будет поддерживать стабильное развитие Российской Федерации под руководством президента России Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T06:12+0300

2024-04-09T06:12+0300

2024-04-09T06:15+0300

политика

ван и

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Китай будет поддерживать стабильное развитие Российской Федерации под руководством президента России Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он вновь передал от имени Китая поздравление россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на пост президента России с "рекордным уровнем поддержки". Ван И отметил: "Поддержка народа - источник прогресса в России. Думаю, что под твердым руководством президента Путина российский народ ожидает светлое будущее". "Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина", - подчеркнул глава МИД КНР. По словам Ван И, Россия и Китай будут и дальше укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене. "В рамках председательства России в БРИКС и председательства китайской стороны со второго полугодия в ШОС мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - отметил он. Глава МИД РФ Сергей Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.

https://1prime.ru/20240408/china-847172023.html

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ван и, россия, сергей лавров