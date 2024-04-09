https://1prime.ru/20240409/kitay-847205380.html
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений
Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T06:42+0300
2024-04-09T06:42+0300
2024-04-09T06:46+0300
политика
россия
сергей лавров
ван и
отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_be4f816654cf3f3fc70574599db02cf7.jpg
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. "Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения, - отметил Сергей Лавров. - И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии".
https://1prime.ru/20240409/kitay-847204512.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_dcc277b64aa3e69cc0a8a068c7ce175c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, ван и, отношения
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Ван И, отношения
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений
Лавров: отношения РФ и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
В Китае заявили о поддержке развития России под руководством Путина
"Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения, - отметил Сергей Лавров. - И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии".