https://1prime.ru/20240409/kitay-847205380.html

Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений

Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений

Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T06:42+0300

2024-04-09T06:42+0300

2024-04-09T06:46+0300

политика

россия

сергей лавров

ван и

отношения

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. "Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения, - отметил Сергей Лавров. - И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии".

https://1prime.ru/20240409/kitay-847204512.html

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россия, сергей лавров, ван и, отношения