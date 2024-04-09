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Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений
Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T06:42+0300
2024-04-09T06:46+0300
политика
россия
сергей лавров
ван и
отношения
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. "Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения, - отметил Сергей Лавров. - И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии".
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россия, сергей лавров, ван и, отношения
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Ван И, отношения
06:42 09.04.2024 (обновлено: 06:46 09.04.2024)
 
Лавров рассказал о развитии российско-китайских отношений

Лавров: отношения РФ и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
Встреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
В Китае заявили о поддержке развития России под руководством Путина
06:12
"Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения, - отметил Сергей Лавров. - И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии".
 
ПолитикаРОССИЯСергей ЛавровВан Иотношения
 
 
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