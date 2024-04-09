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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы - 09.04.2024, ПРАЙМ

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят возможность кредитных каникул, заявили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T18:18+0300

2024-04-09T18:18+0300

2024-04-09T18:24+0300

происшествия

кредитные каникулы

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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят возможность кредитных каникул, заявили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга."Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами", — уточнили в мэрии в своих Telegram-каналах. Закон предусматривает отсрочку заемщикам, которые пострадали от ЧС федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Для ее оформления нужно предоставить документы, подтверждающие право на льготу.Финансовые организации примут обращения без полного комплекта документов. Его можно будет дополнить позже. Если долг превышает установленные лимиты, по рекомендации регулятора банки могут менять контракты по собственным программам: могут его простить, учитывая особую ситуацию, могут игнорировать взыскание на заложенное имущество.Региональное правительство сообщило, что более 15 тысяч человек подали заявки на выплаты: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://1prime.ru/20240409/pavodki-847221453.html

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кредитные каникулы