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Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области

Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области - 09.04.2024, ПРАЙМ

Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков осмотрел на вертолете затопленные территории трех районов Курганской области, чтобы оценить паводковую обстановку. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:02+0300

2024-04-09T17:02+0300

2024-04-09T17:02+0300

происшествия

мчс россии

курганская область

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков осмотрел на вертолете затопленные территории трех районов Курганской области, чтобы оценить паводковую обстановку. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершили облёт территорий Целинного, Звериноголовского муниципальных округов и мест проведения превентивных мероприятий в Притобольном муниципальном округе и городе Кургане", — сообщил собеседник агентства. По его словам, Куренков отметил необходимость принятия всех возможных мер для защиты населенных пунктов от большой воды, а также напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территорий, которым грозит затопление. "В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы", — процитировала пресс-служба слова Куренкова. Куренков поручил открыть на базе главного управления МЧС по Курганской области телефон горячей линии. По этому номеру каждый желающий может получить необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения, а также оставить заявку на оказание адресной помощи. Глава МЧС подчеркнул, что самое ценное – это человеческая жизнь, поэтому необходимо сосредоточить максимальные усилия на проведении превентивной эвакуации и обеспечении защиты жилья на период отсутствия хозяев. "Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через "Госуслуги", люди должны чувствовать поддержку и знать свои права", — резюмировал Куренков.

https://1prime.ru/20240409/gryzuny-847228730.html

курганская область

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мчс россии, курганская область