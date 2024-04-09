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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - 09.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:01+0300

2024-04-09T11:01+0300

2024-04-09T11:01+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".

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автоваз, lada granta, новости