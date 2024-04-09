https://1prime.ru/20240409/lada-847214187.html
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - 09.04.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:01+0300
2024-04-09T11:01+0300
2024-04-09T11:01+0300
автоваз
lada granta
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/34/763013474_0:157:2997:1842_1920x0_80_0_0_1d0f38cac041a94f283a89e265425c21.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/34/763013474_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_54f027e36f4bd7d6d280fc9c8929d320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, lada granta, новости
АвтоВАЗ, Lada Granta, Новости
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры.
"Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".