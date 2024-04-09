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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - 09.04.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - 09.04.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. | 09.04.2024, ПРАЙМ
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автоваз
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
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автоваз, lada granta, новости
АвтоВАЗ, Lada Granta, Новости
11:01 09.04.2024
 
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк#Посетитель осматривает автомобиль Lada Granta
#Посетитель осматривает автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры.
"Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
 
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