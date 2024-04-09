https://1prime.ru/20240409/lastochka-847232555.html

В Белоруссии предложили пустить чартерную "Ласточку" для бизнес-туристов

В Белоруссии предложили пустить чартерную "Ласточку" для бизнес-туристов - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии предложили пустить чартерную "Ласточку" для бизнес-туристов

Белорусские туристические компании предлагают РЖД организовать возможность чартерных рейсов поезда "Ласточка" для доставки из Москвы в Минск корпоративных... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:06+0300

2024-04-09T16:06+0300

2024-04-09T16:06+0300

экономика

туриз

ржд

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/34/840783474_0:244:3074:1973_1920x0_80_0_0_fa86c211aa6c419023716951a668d783.jpg

МИНСК, 9 апр – ПРАЙМ. Белорусские туристические компании предлагают РЖД организовать возможность чартерных рейсов поезда "Ласточка" для доставки из Москвы в Минск корпоративных туристов, сообщил председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. "Мы в стадии взаимодействия с РЖД. Я думаю, (в апреле в Минске в рамках мероприятий выставки "Отдых" - ред.) мы обсудим, как это возможно. Дальше это войдет в стадию переговоров. Бизнес в этом очень заинтересован. По идее, заинтересована и РЖД. Дальше - вопрос цены, договоров, того, кто будет основным оператором. Беларусь (в случае возможности организации такого чартера – ред.) выйдет с достаточно конкурентным предложением на московский рынок", - сказал Гулый на пресс-конференции в Минске. Он также заявил, что было бы неплохо решить этот вопрос за лето. "Надеюсь, что в июне - в начале июля мы сможем сообщить позитивные новости. Мы в этом очень заинтересованы", - подчеркнул председатель правления туристического союза. Он пояснил, что в последние годы в Белоруссии развивается такое направление делового туризма, как проведение крупных корпоративных событий, например, практикоориентированных курсов для сотрудников больших компаний, стратегических сессий либо просто развлекательных мероприятий для сотрудников сетевых компаний. "Из России или Казахстана крупные компании – несколько сотен человек, иногда тысяча – приезжают в наш город... И здесь у Минска открылись очень яркие возможности. Этот рынок (ранее - ред.) долгое время аккумулировала на себе Анталья", - сказал Гулый. По его словам, белорусские турфирмы уверенно чествуют себя на этом рынке и в текущем году поступает больше запросов на такой вид делового туризма, чем в предыдущем. Гулый также рассказал, что у белорусских туркомпаний есть "определенные сложности во взаиморасчетах с дружественными странами, но не в российских рублях". "Допустим, Узбекистан и Азербайджан. Некоторые наши банки уже пошли навстречу и дали возможность экспериментально рассчитываться в национальных валютах, будь то манат или узбекский сум. Этот процесс только-только начинается… Это может нас приблизить к мечте десятилетней давности - расчет в национальных валютах, полный уход от доллара с дружественными странами внутри СНГ ", - отметил он. Глава турсоюза добавил, что все эти вопросы, которые предстоит решить в целях развития делового туризма, планируется обсудить с Россией и другими коллегами по СНГ в Минске на предстоящих в апреле мероприятиях в рамках международной выставки "Отдых-2024".

https://1prime.ru/20240404/poezda-847079484.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туриз, ржд, белоруссия