https://1prime.ru/20240409/lavrov-847207003.html
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер - 09.04.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:14+0300
2024-04-09T08:14+0300
2024-04-09T08:21+0300
политика
россия
китай
международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, Ван И накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания""Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", — сказал он.Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности."Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", — заявил глава МИД РФ и отметил, что Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии.По его словам, долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, а также ОБСЕ, "но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов".
https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847204844.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, международные отношения
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, международные отношения
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Лавров: Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС
ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Ван И накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания"
"Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", — сказал он.
Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности.
"Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", — заявил глава МИД РФ и отметил, что Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии.
По его словам, долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, а также ОБСЕ, "но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов".
В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией