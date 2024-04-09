https://1prime.ru/20240409/lavrov-847207003.html

Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер

Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер - 09.04.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер

Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:14+0300

2024-04-09T08:14+0300

2024-04-09T08:21+0300

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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, Ван И накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания""Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", — сказал он.Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности."Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", — заявил глава МИД РФ и отметил, что Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии.По его словам, долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, а также ОБСЕ, "но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов".

https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847204844.html

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россия, китай, международные отношения