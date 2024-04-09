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Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер - 09.04.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:14+0300
2024-04-09T08:21+0300
политика
россия
китай
международные отношения
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, Ван И накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания""Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", — сказал он.Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности."Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", — заявил глава МИД РФ и отметил, что Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии.По его словам, долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, а также ОБСЕ, "но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов".
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россия, китай, международные отношения
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, международные отношения
08:14 09.04.2024 (обновлено: 08:21 09.04.2024)
 
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер

Лавров: Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Ван И накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания"
"Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", — сказал он.
Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности.
"Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", — заявил глава МИД РФ и отметил, что Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии.
По его словам, долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, а также ОБСЕ, "но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов".
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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