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Лукашенко потребовал от чиновников засучить рукава и работать с Россией

Лукашенко потребовал от чиновников засучить рукава и работать с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко потребовал от чиновников засучить рукава и работать с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от промышленников засучить рукава и активно работать на российском рынке, сообщает агентство "БелТА". | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:09+0300

2024-04-09T12:09+0300

2024-04-09T12:09+0300

экономика

белоруссия

россия

сельхозтехника

тракторы

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МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от промышленников засучить рукава и активно работать на российском рынке, сообщает агентство "БелТА". Он напомнил, что более 90 процентов продукции идет на рынок России, но белорусские производители начинают проигрывать конкурентную борьбу в популярных прежде направлениях. Лукашенко отметил, что "нужно только засучить рукава и работать".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?", - задавал он вопросы на совещании по промышленности. Экспорт белорусских тракторов, по его словам, в прошлом году сократился на 18 процентов. Доля этих сельскохозяйственных машин уменьшилась в России до минимума за десятилетие. "Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкциями. Необходимо принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости", - сказал белорусский лидер.В 2022 году тракторы "Беларус" занимали 90 процентов российского рынка в сегменте мощностью 80–100 л. с., однако Минский тракторный завод (МТЗ) рассчитывал полностью заменить ушедших с рынка РФ зарубежных производителей. Прежде Белоруссия поставляла свои сельскохозяйственные машины и на Украину. Продукцию заводов, которую планировали отгрузить на Украину, в Европу и США, собирались перенаправить на внутренний рынок и в Россию.

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белоруссия, россия, сельхозтехника, тракторы