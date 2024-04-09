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"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам
"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте коррупционных схем в стране и пообещал, что "прощения не будет". Слова белорусского лидера приводит его... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:27+0300
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МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте коррупционных схем в стране и пообещал, что "прощения не будет". Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.Сообщается, что ранее была раскрыта схема подкупа должностных лиц ОАО "БелАЗ" для организации закупок оборудования у коммерческих организаций. Также было установлено, что предусмотренная законодательством возможность продажи продукции по ценам ниже себестоимости использовалась для личного обогащения должностных лиц."Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение - ред.) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - заявил Лукашенко.Президент также обратил внимание на хищение готовой продукции и комплектующих. Он поручил генеральному прокурору пристально следить за этими проблемами и заявил, что его жесткая позиция по этому вопросу останется неизменной в будущем.Ранее бывший заместитель генерального директора Минского тракторного завода (МТЗ) и бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Белаз" были приговорены к 11 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.
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БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Новости
"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам
Лукашенко заявил о росте коррупционных схем в Белоруссии: спрос будет жесточайший
МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте коррупционных схем в стране и пообещал, что "прощения не будет". Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.
Сообщается, что ранее была раскрыта схема подкупа должностных лиц ОАО "БелАЗ" для организации закупок оборудования у коммерческих организаций. Также было установлено, что предусмотренная законодательством возможность продажи продукции по ценам ниже себестоимости использовалась для личного обогащения должностных лиц.
"Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение - ред.) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - заявил Лукашенко.
Президент также обратил внимание на хищение готовой продукции и комплектующих. Он поручил генеральному прокурору пристально следить за этими проблемами и заявил, что его жесткая позиция по этому вопросу останется неизменной в будущем.
Ранее бывший заместитель генерального директора Минского тракторного завода (МТЗ) и бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Белаз" были приговорены к 11 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.
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